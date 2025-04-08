Режим Ballistic в Fortnite получает масштабное обновление с тестовыми картами и новым снаряжением

Epic Games приглашает игроков помочь сформировать будущее режима Ballistic в Fortnite с новым масштабным обновлением 'Test Grounds Update #1', которое выходит 8 апреля. Оно впервые вводит тестовые 'Shell' карты и новый игровой контент.

В рамках важного расширения быстро развивающегося режима от первого лица Ballistic, Epic Games выпустила обновление, которое позволяет игрокам тестировать карты, находящиеся в разработке, и оставлять отзывы, помогая улучшать будущие арены.

Так называемые "Shell" карты начинаются с двух новых локаций: Hammerfall — арена в стиле замка с узкими проходами и узнаваемыми ориентирами, и Storm Chase Cove — вертикальная карта, делающая акцент на постоянном перемещении.

Режим Ballistic, который дебютировал в декабре 2024 года, быстро стал любимцем игроков благодаря геймплею от первого лица и напряжённым перестрелкам в стиле Counter-Strike. С внедрением Shell карт Epic стремится напрямую вовлечь сообщество в процесс разработки, поощряя обратную связь о том, что работает хорошо, а что требует изменений, по мере продвижения шестого главы второго сезона.

Обновление также добавляет новое оружие и инструменты в арсенал игроков. Теперь доступна снайперская винтовка Sovereign, лёгкая и недорогая, обеспечивающая высокую мобильность, а также способность Overdrive, которая увеличивает скорость передвижения, перезарядки и смены оружия — идеально для динамичной игры и решающих моментов.

С увеличением количества карт в течение сезона и активным участием сообщества в разработке, последнее обновление Ballistic делает Fortnite настоящей платформой для совместного создания и инноваций игровых механик, режимов и другого контента.