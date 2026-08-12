Roblox врывается в Fortnite: официально подтвержден кроссовер с хоррор-хитом 99 Nights in the Forest

В преддверии выхода 4-го сезона 7-й главы Fortnite разработчики из Epic Games продолжают интриговать сообщество анонсами коллабораций.

Как сообщает издание Sport-Express со ссылкой на официальный тизер, опубликованный студией Grandma's Favourite, кроссовером стал хит из мира Roblox — игра 99 Nights in the Forest.

В коротком ролике уже полюбившийся всем банан Пилли беззаботно рыбачит в лесу, когда за его спиной появляется зловещий олень — главный символ инди-хита о выживании в чаще. Зверь неторопливо спускается с холма, намекая на скорую встречу игроков с этим персонажем в мире «Королевской битвы».

Дата события уже назначена: коллаборация стартует 20 августа 2026 года. Пока неизвестно, получим ли мы отдельные скины, внутриигрового босса или же ограниченный ивент, но подробности обещают раскрыть в ближайшие выходные во время сюжетного ивента Fortnite. Примечательно, что это уже второе крупное объявление за неделю — ранее была официально подтверждена интеграция с Соником.