Рокстеди, Бибоп и Крэнг готовятся заскочить в Fortnite, а фанаты уже спрашивают, куда подевался Кейси Джонс

Epic Games никак не остановится с «Черепашками» в Fortnite. Вроде как уже добавили в игру всех основных — четверых братьев, Эйприл, Сплинтера и Шреддера. Но теперь инсайдер @FNBRIntel говорит, что на подходе ещё три персонажа.
Речь идёт о Рокстеди, Бибопе и Крэнге — тех самых злодеев, которых все помнят ещё с мультика. С Крэнгом, правда, не всё понятно — наверное, его сделают в его роботе-теле, но пока никаких точных картинок нет, так что остаётся только гадать.
И тут, конечно же, не обошлось без недовольных. В комментариях под постом инсайдера многие начали спрашивать: «А где же Кейси Джонс?». И действительно, странновато, что при таком размахе коллаборации забыли про давнего друга черепашек, который был играбельным персонажем во многих играх франшизы. То ли его приберегают на потом, то ли вовсе решили проигнорировать.
Опа, вот персонажей из старых черепах я вообще увидеть не ожидал. Теперь хочется старые мульты поглядеть, ещё один план на следующие выходные.
Кстати, а они в новых черепашкам светились? Или только в старой версии мульта
Там всё одно и тоже по кругу идёт с небольшими изменениями от итерации к итерации, как по мне сериал 2003 - 2009 года лучший, но у сериала 1987 - 1996 года понравился тоже но он такой... более добрый что ли.
🤢🤢 // Артём Савельев
Джонс слишком крутой для этого дерьма и прячется. :))