Рокстеди, Бибоп и Крэнг готовятся заскочить в Fortnite, а фанаты уже спрашивают, куда подевался Кейси Джонс

Epic Games никак не остановится с «Черепашками» в Fortnite. Вроде как уже добавили в игру всех основных — четверых братьев, Эйприл, Сплинтера и Шреддера. Но теперь инсайдер @FNBRIntel говорит, что на подходе ещё три персонажа.

Речь идёт о Рокстеди, Бибопе и Крэнге — тех самых злодеев, которых все помнят ещё с мультика. С Крэнгом, правда, не всё понятно — наверное, его сделают в его роботе-теле, но пока никаких точных картинок нет, так что остаётся только гадать.

И тут, конечно же, не обошлось без недовольных. В комментариях под постом инсайдера многие начали спрашивать: «А где же Кейси Джонс?». И действительно, странновато, что при таком размахе коллаборации забыли про давнего друга черепашек, который был играбельным персонажем во многих играх франшизы. То ли его приберегают на потом, то ли вовсе решили проигнорировать.