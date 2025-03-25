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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.6 958 оценок

Рокстеди, Бибоп и Крэнг готовятся заскочить в Fortnite, а фанаты уже спрашивают, куда подевался Кейси Джонс

Lunersun Lunersun

Epic Games никак не остановится с «Черепашками» в Fortnite. Вроде как уже добавили в игру всех основных — четверых братьев, Эйприл, Сплинтера и Шреддера. Но теперь инсайдер @FNBRIntel говорит, что на подходе ещё три персонажа.

Речь идёт о Рокстеди, Бибопе и Крэнге — тех самых злодеев, которых все помнят ещё с мультика. С Крэнгом, правда, не всё понятно — наверное, его сделают в его роботе-теле, но пока никаких точных картинок нет, так что остаётся только гадать.

И тут, конечно же, не обошлось без недовольных. В комментариях под постом инсайдера многие начали спрашивать: «А где же Кейси Джонс?». И действительно, странновато, что при таком размахе коллаборации забыли про давнего друга черепашек, который был играбельным персонажем во многих играх франшизы. То ли его приберегают на потом, то ли вовсе решили проигнорировать.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
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Опа, вот персонажей из старых черепах я вообще увидеть не ожидал. Теперь хочется старые мульты поглядеть, ещё один план на следующие выходные.

Кстати, а они в новых черепашкам светились? Или только в старой версии мульта

1
Александр Дантес

Там всё одно и тоже по кругу идёт с небольшими изменениями от итерации к итерации, как по мне сериал 2003 - 2009 года лучший, но у сериала 1987 - 1996 года понравился тоже но он такой... более добрый что ли.

1
Пользователь ВКонтакте

🤢🤢 // Артём Савельев

0
MNM 1985
0
Кей Овальд

Джонс слишком крутой для этого дерьма и прячется. :))

-1