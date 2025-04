Сабрина Карпентер станет хедлайнером восьмого сезона Fortnite: Festival

Седьмой сезон Фестиваля подошел к концу, так что пришло время уступить место на Главной сцене для новой звезды – Сабрины Карпентер. Двукратная обладательница премии «Грэмми» покажет себя уже 8 апреля и завершит выступление в начале июля!

Боевой пропуск Фестиваля

В пропуске 8 сезона вы найдете скин «Сабрина Карпентер» с дополнительным стилем, музыкальные инструменты, эмоции с ними, кучу джем-треков и остального по мелочи. Стоимость данного пропуска составит 1400 В-Баксов, если не брать подписку Отряда фортнайт.

Скин Сабрины в магазине предметов

Также в магазине предметов появится набор «Прелестная звездочка», в которой войдет скин «Концертная Сабрина Карпентер», украшение на спину, эмоция «Taste» и «Please Please Please», воздушный след, микрофон и джем-трек Please Please Please.

Другие важные изменения