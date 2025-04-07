ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 963 оценки

Сабрина Карпентер станет хедлайнером восьмого сезона Fortnite: Festival

Solstice Solstice

Седьмой сезон Фестиваля подошел к концу, так что пришло время уступить место на Главной сцене для новой звезды – Сабрины Карпентер. Двукратная обладательница премии «Грэмми» покажет себя уже 8 апреля и завершит выступление в начале июля!

Боевой пропуск Фестиваля

В пропуске 8 сезона вы найдете скин «Сабрина Карпентер» с дополнительным стилем, музыкальные инструменты, эмоции с ними, кучу джем-треков и остального по мелочи. Стоимость данного пропуска составит 1400 В-Баксов, если не брать подписку Отряда фортнайт.

Скин Сабрины в магазине предметов

Также в магазине предметов появится набор «Прелестная звездочка», в которой войдет скин «Концертная Сабрина Карпентер», украшение на спину, эмоция «Taste» и «Please Please Please», воздушный след, микрофон и джем-трек Please Please Please.

Другие важные изменения

  • Теперь на Главной сцене боты будут носить ваши избранные скины и другие аксессуары из шкафчика.
  • Улучшена настройка оборудования.
  • Позже появится возможность использовать одновременно до 4 джем-треков при импровизации.
  • «Общие» эмоции были переименованы в «Групповые».
Источник  
-7
3