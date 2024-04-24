Самус Аран и другие герои Nintendo могут никогда не попасть в Fortnite

Многопользовательская игра в жанре «королевская битва», где до 100 игроков сражаются друг с другом на огромной карте, пока не останется один победитель. Игра предлагает множество игровых режимов для любых предпочтений.

Классический режим «Королевская битва» позволяет игрокам противостоять друг другу на огромной карте, постоянно сужающейся по мере битвы. Чтобы победить, нужно пережить всех или оказаться последним выжившим. Вы можете собирать ресурсы, строить укрытия и ловушки, а также использовать разнообразное оружие и транспорт.

Другой популярный режим «Нулевая высота» предлагает быстрые интенсивные схватки без возможности строительства. Здесь придётся полагаться на свою ловкость и мастерство владения оружием, чтобы победить. Используйте укрытия, прыжки и ускоренное передвижение, чтобы запутать противников и застать их врасплох.

Помимо битв, Fortnite предлагает массу другого контента — тематические концерты, гонки, еженедельные квесты и многое другое. Миллионы пользовательских карт позволят вам найти развлечение на любой вкус. А если вы хотите проявить креативность, то можете создать собственную карту или игровой режим при помощи мощного редактора.