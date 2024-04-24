Самус Аран и другие герои Nintendo могут никогда не попасть в Fortnite

Бывший творческий директор Epic Games Дональд Мастард в интервью порталу Game File объяснил, почему Nintendo в свое время отказалась от предложения Epic Games добавить Самус в Fortnite.
У них реально есть пунктик относительно появления их персонажей на игровых платформах, которые не являются их игровыми платформами. Они бы были очень рады появлению персонажей Nintendo в Fortnite, но только если они будут доступны эксклюзивно на их платформе — рассказал Мастард.
По его словам, с таким подходом, очевидно, уже не согласились в самой Epic Games, поскольку для компании важно, чтобы игроки получали от Fortnite одинаковый опыт в равных условиях, независимо от выбора игровой платформы.
Nintendo нужно брать пример с Sony и Microsoft — такие культовые персонажи компаний как Кратос и Мастер Чиф были добавлены в Fortnite еще в 2020 году.
Fortnite тем временем доступна на PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS и Anidroid.
Ура.