Шляпа и лопата: в Fortnite пройдёт коллаборация с WWE - игрокам будут доступны Гробовщик и Американский кошмар

Новые рестлеры WWE добрались до Fortnite. В свежем трейлере показали, как Фиш Тикк с Фиш Стиком валяют дурака на ринге, пока не раздаётся тот самый зловещий гонг. И тут, конечно же, появляется «Гробовщик» собственной персоной. Дальше всё как по нотам — бедного Фиш Тикка швыряют по всей арене и в конце добивают фирменным приёмом Tombstone Bomb.

Эта коллаборация принесла игрокам два новых скина. Выбрали самых очевидных кандидатов: легендарного Гробовщика и нынешнюю звезду WWE Коди Роудса. Причём «Гробовщик» получился главной звездой этого шоу, ведь для него сделали аж два варианта костюма — «Для ринга» и «Для выхода». Можно даже включать и выключать его шляпу с жуткими глазами, прямо как в настоящем шоу. А в качестве кирки ему выдали его фирменную лопату. Также не обошлось без фирменной урны — она будет заплечным аксессуаром.

А вот с Коди Роудсом не особо заморачивались — только один вариант костюма в его узнаваемом халате. Кирку назвали «Сабля Коди», а заплечный аксессуар — «Плащ Кошмара», что отсылает к его прозвищу «Американский Кошмар».