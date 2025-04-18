Шляпа и лопата: в Fortnite пройдёт коллаборация с WWE - игрокам будут доступны Гробовщик и Американский кошмар

Новые рестлеры WWE добрались до Fortnite. В свежем трейлере показали, как Фиш Тикк с Фиш Стиком валяют дурака на ринге, пока не раздаётся тот самый зловещий гонг. И тут, конечно же, появляется «Гробовщик» собственной персоной. Дальше всё как по нотам — бедного Фиш Тикка швыряют по всей арене и в конце добивают фирменным приёмом Tombstone Bomb.
Эта коллаборация принесла игрокам два новых скина. Выбрали самых очевидных кандидатов: легендарного Гробовщика и нынешнюю звезду WWE Коди Роудса. Причём «Гробовщик» получился главной звездой этого шоу, ведь для него сделали аж два варианта костюма — «Для ринга» и «Для выхода». Можно даже включать и выключать его шляпу с жуткими глазами, прямо как в настоящем шоу. А в качестве кирки ему выдали его фирменную лопату. Также не обошлось без фирменной урны — она будет заплечным аксессуаром.
А вот с Коди Роудсом не особо заморачивались — только один вариант костюма в его узнаваемом халате. Кирку назвали «Сабля Коди», а заплечный аксессуар — «Плащ Кошмара», что отсылает к его прозвищу «Американский Кошмар».
Можно просто было написать Fortnite - шляпа.
Можно было просто не писать коммент, ибо им ты показал свою сущность клоуна.
Нда когда привлекать и удерживать игроков мало чем получается только и остается шкурками известных персонажей это делать.
Fortnite и без скинов отлично привлекает и удерживает игроков. Это тебе не Колда, где одна не меняющаяся карта и лишь новые скины и оружия проявляют интерес у игроков.
За все время Варзона было более 10 карт, тогда как у форта одну и ту же карту доделывают...
Также в варзон каждый год внедряют новые оружия (с каждым выходом новой части КоД)
Да прям таки больше 10 карт?
И сколько из этих были удачные? 1-2? Когда Fortnite всегда делал хайп новой картой или её переделкой. И нет, карту не доделывали, а дополняли, потому что изначально карты всегда появлялись в готовом виде и они дополнялись по мере прохождения сюжета. Со мной ты любой спор проиграешь, я эту игру знаю от и до :)