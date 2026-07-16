Скандал в Fortnite: Epic выложили зацензуренную версию скина Ядовитого Плюща, а потом оправдались, что это была ошибка

Epic Games оказалась в центре громкого скандала за несколько часов до выхода долгожданного летнего обновления Hot Bat Summer для Fortnite. Разработчиков обвинили в цензуре скина Ядовитого Плюща из вселенной DC, после того как в превью магазина костюм героини выглядел совершенно иначе, чем на официальных артах.

Все началось с того, что Epic Games опубликовала в социальных сетях еженедельный анонс, где демонстрировались новые скины коллаборации с DC Comics. В комплект вошли Харли Квинн, Женщина-Кошка и Ядовитый Плющ в откровенных купальниках. Однако если на официальных постерах, выпущенных несколькими днями ранее, верх купальника Плюща был смелым и соответствующим духу комиксов, то в превью он внезапно оказался "урезанным" и более закрытым.

Игроки и популярные стримеры мгновенно взорвали сеть гневными комментариями. Пользователи Reddit массово заявляли, что чувствуют себя обманутыми: "Зачем делать промо-картинку с одним дизайном, а в игре показывать другой? Надеюсь, у скина будет сменный стиль".

Однако молчание длилось недолго. Epic Games оперативно удалила спорное превью со всех своих страниц и выпустила официальное заявление, в котором объяснила произошедшее банальной технической ошибкой: в превью магазина они разместили не тот скин Плюща.

Тем не менее, инцидент успел наделать много шума. Пока точная причина появления "неправильного" скина в промо остается загадкой, игроки уже успели вздохнуть с облегчением - образ Ядовитого Плюща в летнем варианте останется таким, каким его изначально задумывали художники. Релиз обновления Hot Bat Summer запланирован на 16 июля.