Скин Ballerina Cappucina стал самым низкооценённым в истории Fortnite

Игроки Fortnite резко отреагировали на один из новых косметических предметов — скин Ballerina Cappucina. По данным сайта отслеживания косметики Fortnite.GG, он стал самым низкооценённым скином за всё время существования игры.

На момент публикации Ballerina Cappucina занимает последнее место в рейтинге — 2619-е, набрав более 16,4 тысячи негативных оценок. Общий рейтинг скина составляет всего 6,8%, что позволило ему обойти прежнего антирекордсмена — Derby Dominator.

Негативная реакция игроков связана с тем, что новый набор скинов относится к популярной в интернете серии так называемого «AI brainrot»-контента. Использование генеративного ИИ в игровой индустрии остаётся спорной темой, и многие фанаты Fortnite считают, что подобные коллаборации не должны появляться в игре.

При этом Ballerina Cappucina — не единственный персонаж, получивший волну критики. Другой скин из той же серии, Tung Tung Sahur, также оказался почти в самом конце списка. Он занимает 2587-е место с более чем 16,7 тысячи негативных голосов, однако имеет немного больше положительных оценок, поэтому не опустился на последнее место.

Примечательно, что оба скина ещё даже не появились в магазине предметов Fortnite, но уже столкнулись с масштабным «ревью-бомбингом» на сайте.

Ранее похожую реакцию сообщества вызывали и другие спорные коллаборации игры — например, скин Tesla Cybertruck и косметические предметы по вселенной «Гарри Поттера», которые также получили низкие оценки на Fortnite.GG.

Массовая критика показывает, что часть сообщества Fortnite крайне негативно относится к использованию подобных интернет-трендов и хочет донести свою позицию до разработчиков из Epic Games.