Скины Цири и Йеннифер теперь доступны в магазине предметов Fortnite

Начните новую охоту с ведьмачкой Цири и чародейкой Йеннифэр из Венгерберга. До 5 июля 2023 года (03:00 МСК) вы можете стать любой из героинь в приключении на островах «Побег Цири» и «Поле брани Йеннифэр». Проходите острова и получайте игровые награды!



И дело не только в захватывающем сюжете. Обе героини входят в серию «Легенды видеоигр», их экипировки уже можно приобрести в магазине предметов. Примите облик Цири или Йеннифэр и покажите, на что способны в бою!

ПОБЕГ ЦИРИ

Ускользните от Белого Хлада и совершите путешествие по нескольким мирам на острове «Побег Цири», созданном командой Team Unite и Epic Games. Бегайте, прыгайте, сражайтесь, преодолевайте препятствия — докажите, что для вас нет ничего невозможного! Отправляйтесь в путь через меню «Поиск» или введите код острова 2776-4034-8400.

ПОЛЕ БРАНИ ЙЕННИФЭР

Луки, мечи и заклинания: защитите базу своей команды и одолейте врагов на острове «Поле брани Йеннифэр» от тех же авторов, Team Unite и Epic Games. Пусть каждый недруг узнает, на что способна могущественная чародейка! Найдите остров в меню «Поиск» или введите код 2862-9616-5689.

НАГРАДЫ «СКАЗАНИЯ О ДВУХ БУРЯХ»

Острова «Побег Цири» и «Поле брани Йеннифэр» доступны до 5 июля, 03:00 МСК. Завершите эти острова и получите особые предметы для шкафчика!

Эмодзи «Уверенная Цири»: завершите остров «Побег Цири»

Эмодзи «Разозлённая Йеннифэр»: завершите остров «Поле брани Йеннифэр»

Флаг «Сказание о двух бурях»: завершите оба острова

Находчива, надежна, нацелена на победу: экипировка и аксессуары Цири

Ведьмачка Цири всегда готова к хорошей драке. В комплекте с экипировкой идёт украшение на спину «Зираэль»: его можно доставать из ножен и использовать как кирку-меч «Зираэль» — при этом руки Цири окутывает зелёное сияние (только при использовании экипировки Цири). Дельтаплан «Василиск» наводит ужас на врагов, стоит вам показаться над островом.

Могущественная чародейка: экипировка и аксессуары йеннифэр из венгерберга

Мастер магических искусств Йеннифэр из Венгерберга — сильная союзница. В комплекте с её экипировкой идёт заряженное мистической энергией украшение на спину «Птичий череп». Загляните в магический мир, сокрушая всё на своём пути киркой «Мегаскоп Йеннифэр». А когда придёт время, призовите волшебного помощника эмоцией «Темнокрылый ворон».

Отправляйтесь в дальние странствия с набором «Серебро и магия» в Fortnite.