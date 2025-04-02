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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 961 оценка

Скорпион из Mortal Kombat появился в Fortnite

butcher69 butcher69

Во втором сезоне шестой главы Fortnite появились три новых локации, вдохновлённые Mortal Kombat — Яма, Живой Лес и Мёртвый Бассейн. На этих локациях можно встретить культового бойца Скорпиона, который будет активно сражаться с игроками, которые осмелятся забрести в эти опасные зоны.

Скорпион не будет отображаться на карте, что добавляет элемент неожиданности. Победив его, игроки смогут получить Мифический боевой набор и медальон первой крови, что даёт отличные бонусы.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
oleg21412

Популярный персонаж теперь доступен для всех игроков.

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