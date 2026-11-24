Epic Games готовит новую коллаборацию для Fortnite — на этот раз в королевской битве появятся герои серии «Скотт Пилигрим». Уже на этой неделе игроки смогут получить образы Скотта Пилигрима и Рамоны Флауэрс.

Пока разработчики не раскрыли подробности набора и не показали полный список косметических предметов. Неизвестно и то, получат ли персонажи дополнительные аксессуары, эмоции или другие тематические предметы.

Коллаборация пополнит коллекцию Fortnite очередными героями из поп-культуры. Больше информации о составе набора и его стоимости ожидается ближе к появлению персонажей во внутриигровом магазине.