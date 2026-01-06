Следующей коллаборацией в Fortnite может стать кроссовер с аниме "Человек-бензопила"

Epic Games, по всей видимости, готовит очередную аниме-коллаборацию в Fortnite.

По информации от инсайдеров, разработчики популярной “королевской битвы” работают над ивентом связанным с мангой и аниме “Человек-бензопила”. Если эта информация подтвердится, игроков ждут новые тематические скины, активности и косметические предметы по вселенной Тацуки Фудзимото.

Сообщение о возможной коллаборации опубликовал 5 января инсайдер под ником “SamLeaks”, который ранее точно предсказал аналогичный ивент в Fortnite связанный с аниме “Блич“. Подробности будущего кроссовера пока не раскрываются: неизвестны ни сроки выхода, ни состав персонажей, ни возможные тематические предметы или уникальные способности.

Несмотря на это, в сообществе уже активно обсуждают потенциальных героев, среди которых чаще всего упоминается появление в Fortnite Дэнджи, Макимы, Пауэр и Резе. Также часть игроков рассчитывает увидеть Почиту в роли компаньона.