Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.4 1 062 оценки

Следующей коллаборацией в Fortnite может стать кроссовер с аниме "Человек-бензопила"

Solstice Solstice

Epic Games, по всей видимости, готовит очередную аниме-коллаборацию в Fortnite.

По информации от инсайдеров, разработчики популярной “королевской битвы” работают над ивентом связанным с мангой и аниме “Человек-бензопила”. Если эта информация подтвердится, игроков ждут новые тематические скины, активности и косметические предметы по вселенной Тацуки Фудзимото.

Сообщение о возможной коллаборации опубликовал 5 января инсайдер под ником “SamLeaks”, который ранее точно предсказал аналогичный ивент в Fortnite связанный с аниме “Блич“. Подробности будущего кроссовера пока не раскрываются: неизвестны ни сроки выхода, ни состав персонажей, ни возможные тематические предметы или уникальные способности.

Несмотря на это, в сообществе уже активно обсуждают потенциальных героев, среди которых чаще всего упоминается появление в Fortnite Дэнджи, Макимы, Пауэр и Резе. Также часть игроков рассчитывает увидеть Почиту в роли компаньона.

Источник  
7
5
Комментарии:  5
agula98

Отлично, лучший сессионный онлайн шутер сделает коллабу с самым крутым аниме

4
A E
с самым крутым аниме

в манге после первой арки полнейший тухляк..
:"(

Tommy451 A E

в манге после первой арки полнейшая тарантиновщина.. и это круто

A E Tommy451

рано дропнул :(

Tommy451

Макима иди на...