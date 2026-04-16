Слух: Fortnite может получить кроссовер с сериалом "Пацаны"

По данным инсайдеров, популярная королевская битва Fortnite может готовить новый кроссовер — на этот раз с сериалом «Пацаны». Если информация подтвердится, персонажи из сатирической супергеройской франшизы могут появиться в игре уже в одном из ближайших обновлений.

О возможном сотрудничестве сообщил известный инсайдер сообщества Fortnite под ником SamLeakss. По его словам, кроссовер уже находится в разработке и может выйти позже в текущем сезоне. Также предполагается, что в игре появятся косметические предметы для транспорта, связанные с тематикой сериала.

Какие именно персонажи могут получить игровые облики, пока неизвестно. Однако фанаты предполагают, что список может включать таких героев, как Бутчер, Хьюи, Молоко Матери или даже Хоумлендер. Учитывая популярность сериала, практически любой персонаж из «Пацанов» мог бы стать востребованным косметическим набором.

Франшиза «Пацаны», основанная на одноимённых комиксах, стала одним из крупнейших хитов стриминговых сервисов за последние годы. Сериал предлагает мрачную и сатирическую интерпретацию супергеройской тематики, противопоставляя её традиционным историям о героях.

Интересно, что это будет не первый игровой кроссовер для «Пацанов». Ранее персонажи сериала уже появлялись в Call of Duty: Modern Warfare III, а также в Rainbow Six Siege.

По слухам, новый контент может появиться в Fortnite в рамках 7 главы 2 сезона, однако официального подтверждения от Epic Games пока не поступало.