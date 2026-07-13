Слух: следующий сезон Fortnite объединит легенд видеоигр - от Crash Bandicoot до Sonic

В сети появились новые слухи о следующем сезоне Fortnite. По данным сразу нескольких известных инсайдеров, Chapter 7 Season 4 будет посвящён культовым героям видеоигр, став одним из самых масштабных сезонов по числу игровых коллабораций.

Если информация подтвердится, в Fortnite появятся персонажи Sonic the Hedgehog, Crash Bandicoot, Mega Man, Kingdom Hearts и другие легендарные франшизы. По словам инсайдеров, часть этих кроссоверов уже фигурировала в предыдущих утечках, а теперь их планируют объединить общей тематикой сезона.

Кроме того, источники утверждают, что Соник может стать одним из главных персонажей боевого пропуска нового сезона.

Официально Epic Games эти сведения пока не подтверждала. Однако компания уже не раз проводила масштабные коллаборации с известными игровыми сериями, добавив в Fortnite таких героев, как Кратос, Мастер Чиф и многих других. Поэтому появление ещё одной волны культовых персонажей выглядит вполне вероятным.

Если слухи окажутся правдой, новый сезон Fortnite станет своеобразным праздником для поклонников классических видеоигр.