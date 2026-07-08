Слух: В Fortnite готовят новую коллаборацию с Человеком-пауком

Инсайдеры сообщили, что Epic Games готовит очередную коллаборацию Fortnite с Человеком-пауком. На это указывают найденные в файлах игры упоминания нового контента.

По данным датамайнера Blortzen, в игре может появиться спрайт Человека-паука — особый спутник, который позволит игрокам использовать паутину для быстрого перемещения по карте. Также в коде обнаружили упоминание события «Час силы Человека-паука», во время которого шанс встретить персонажа будет повышен.

Предполагается, что коллаборацию приурочат к выходу фильма «Человек-паук: Совершенно новый день», премьера которого состоится позже в этом месяце.

Если информация подтвердится, в Fortnite впервые могут одновременно появиться тематические события по Marvel и DC. Ранее инсайдеры уже сообщали о летней коллаборации с DC, которая, по слухам, добавит в игру спрайт Бэтмена и несколько новых косметических предметов.