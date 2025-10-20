ЧАТ ИГРЫ
Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 1 031 оценка

Слух: В Fortnite ожидается коллаборация с Симпсонами

Extor Menoger Extor Menoger

Игровое сообщество обсуждает возможный кроссовер между Fortnite и мультсериалом Симпсоны. Данными поделились известные инсайдеры NotPaloLeaks, SpushFNBR и HYPEX, которые сообщают о готовящемся тематическом событии.

По информации из утечек, центральным элементом коллаборации станет появление в игре временной карты города Спрингфилд. Предполагается, что локация будет оформлена в характерном для мультсериала визуальном стиле. Среди возможных мест на карте упоминается атомная электростанция, место работы Гомера Симпсона. Инсайдеры также считают, что игроков ожидает полноценный мини-сезон, посвященный Симпсонам, стартующий 1 ноября.

TerryTrix

Тогда пускай сделают заодно кроссовер по Футураме и Южному Парку 😁

Giggity

Об это известно уже как пару месяцев, а на ПГ только слухи пошли )