Слух: В Fortnite ожидается коллаборация с Симпсонами

Игровое сообщество обсуждает возможный кроссовер между Fortnite и мультсериалом Симпсоны. Данными поделились известные инсайдеры NotPaloLeaks, SpushFNBR и HYPEX, которые сообщают о готовящемся тематическом событии.

По информации из утечек, центральным элементом коллаборации станет появление в игре временной карты города Спрингфилд. Предполагается, что локация будет оформлена в характерном для мультсериала визуальном стиле. Среди возможных мест на карте упоминается атомная электростанция, место работы Гомера Симпсона. Инсайдеры также считают, что игроков ожидает полноценный мини-сезон, посвященный Симпсонам, стартующий 1 ноября.