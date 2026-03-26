Снижение вовлечённости игроков Fortnite усиливает давление на Epic Games - считают эксперты

Epic Games сталкивается с новым давлением после заметного снижения вовлечённости игроков в Fortnite в 2025 году, считают аналитики отрасли. По данным Ampere Analysis, ежемесячное количество активных игроков на консолях PlayStation и Xbox упало на 28% по сравнению с пиком 2023 года, а среднее время игры снизилось с 29 часов в месяц до 15,4 часов.

Одновременно с этим компания продолжает вкладывать значительные средства в развитие Unreal Engine и расширение Epic Games Store, а также ведёт дорогостоящие судебные процессы с Apple и Google. Kantan Games отмечает, что эти расходы вместе с падением интереса к Fortnite создают серьёзное давление на бюджет Epic.

Финансовое давление усиливает конкуренция. Игроки всё активнее переходят к платформам вроде Roblox, где в 2025 году наблюдался резкий рост вовлечённости и времени, проведённого в играх. По данным AppsFlyer, это отражает более жёсткую конкуренцию за внимание и монетизацию аудитории.

Аналитики отмечают, что Fortnite остаётся циклической игрой: отдельные сезоны приносят всплеск активности, но общий тренд демонстрирует снижение интереса. Эксперты подчеркивают, что Epic Games придётся адаптировать стратегию, одновременно удерживая старых игроков и привлекая новую аудиторию.

Epic продолжает выпускать сезонные обновления, новые события и расширять инструменты для разработчиков, однако аналитики предупреждают: поддержание позиции Fortnite как глобального «флагмана» компании становится всё более сложной задачей в условиях растущей конкуренции и высоких расходов.