Собирайте отряд в новом режиме Fortnite "Перезарядка"

Пока жив хоть один, отряд будет возрождаться! «Перезарядка» - режим для 40 игроков на компактной карте, где расположились знакомые области вроде Брошенных башен и Торговой точки. Если вся ваша команда устранена, вы выбываете из игры! Как в «Королевской битве», так и в «Нулевой высоте» побеждает последний выживший отряд.
ПОЛНАЯ БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ (СНОВА)
В этом режиме для отрядов (с заполнением или без него) приветствуется агрессивная игра, ведь участники отряда возрождаются автоматически. Но, если все ваши напарники полегли, будьте начеку и действуйте осторожно — от вас зависит судьба всего отряда! Вот как это работает.
- При устранении игрока активируется его индивидуальный таймер возрождения. Когда обратный отсчёт закончится, игрок возродится!
- Поначалу возрождение занимает 30 секунд, но на поздних этапах матча это время увеличивается до 40 секунд.
- Оставшиеся в живых напарники могут ускорять ваше возвращение в игру. Нанесение тяжёлого ранения противнику сокращает время таймера возрождения на 2 секунды, устранение противника — на 4 секунды, а устранение вражеского отряда — сразу на 10 секунд.
- Получив тяжёлое ранение, вы можете сразу же запустить таймер возрождения, не дожидаясь помощи от союзников.
- Ближе к концу матча автоматическое возрождение прекратится, так что вы больше не сможете вернуть устранённых напарников.
ГДЕ-ТО ВЫ ЭТО УЖЕ ВИДЕЛИ
По компактному острову легко перемещаться пешком, так что транспорта здесь нет, но зато есть куча вернувшейся в игру добычи. Вот лишь некоторые из предметов, которые вы вновь встретите в «Перезарядке»:
- Револьвер;
- Тактический дробовик;
- Рычажный дробовик;
- Оригинальный тяжёлый дробовик;
- Тактический пистолет-пулемёт;
- Самозарядная винтовка;
- Тяжёлый автомат;
- Снайперская винтовка со скользящим затвором;
- Ракетница;
- Присоска.
Как и в «Королевской битве» или «Нулевой высоте», в «Перезарядке» можно получать короны победителя. При возрождении у вас будет обычный автомат и (только в варианте со строительством) 100 единиц древесины. При устранении игроки роняют малые защитные зелья, средние боеприпасы, лёгкие боеприпасы, охотничьи патроны и (только в варианте со строительством) 50 единиц каждого стройматериала. Естественно, кроме всего того, что было у них в инвентаре. Воспользуйтесь случаем пополнить свои припасы!
НАГРАДЫ «ПЕРЕЗАРЯДКИ»
В режиме Fortnite «Перезарядка» доступны вводные задания, каждое из которых приносит по 20 000 единиц опыта. За выполнение трёх заданий вы получите воздушный след «Ретро-перестрелка», за выполнение шести - обёртку «Летний бассейн», а за выполнение девяти - украшение на спину «Банановая ванна»! Никто не посмеет обвинить вас в недостаточной расслабленности.
А за королевскую победу вы заработаете дельтаплан «Сезонтик»! Этот зонтик будет моден в любом сезоне!
по любому даже в таком режиме большинство в крысу сидят
Сделали, потому что шквал недовольных новым сезоном? :)