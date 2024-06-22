Собирайте отряд в новом режиме Fortnite "Перезарядка"

Пока жив хоть один, отряд будет возрождаться! «Перезарядка» - режим для 40 игроков на компактной карте, где расположились знакомые области вроде Брошенных башен и Торговой точки. Если вся ваша команда устранена, вы выбываете из игры! Как в «Королевской битве», так и в «Нулевой высоте» побеждает последний выживший отряд.

ПОЛНАЯ БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ (СНОВА)

В этом режиме для отрядов (с заполнением или без него) приветствуется агрессивная игра, ведь участники отряда возрождаются автоматически. Но, если все ваши напарники полегли, будьте начеку и действуйте осторожно — от вас зависит судьба всего отряда! Вот как это работает.

При устранении игрока активируется его индивидуальный таймер возрождения. Когда обратный отсчёт закончится, игрок возродится!

Поначалу возрождение занимает 30 секунд, но на поздних этапах матча это время увеличивается до 40 секунд.

Оставшиеся в живых напарники могут ускорять ваше возвращение в игру. Нанесение тяжёлого ранения противнику сокращает время таймера возрождения на 2 секунды, устранение противника — на 4 секунды, а устранение вражеского отряда — сразу на 10 секунд.

Получив тяжёлое ранение, вы можете сразу же запустить таймер возрождения, не дожидаясь помощи от союзников.

Ближе к концу матча автоматическое возрождение прекратится, так что вы больше не сможете вернуть устранённых напарников.

Остров режима Fortnite «Перезарядка».

ГДЕ-ТО ВЫ ЭТО УЖЕ ВИДЕЛИ

Ракетница, снайперская винтовка со скользящим затвором, рычажный дробовик и тактический дробовик - это лишь малая доля оружия, которым вы сможете пользоваться в «Перезарядке».

По компактному острову легко перемещаться пешком, так что транспорта здесь нет, но зато есть куча вернувшейся в игру добычи. Вот лишь некоторые из предметов, которые вы вновь встретите в «Перезарядке»:

Револьвер;

Тактический дробовик;

Рычажный дробовик;

Оригинальный тяжёлый дробовик;

Тактический пистолет-пулемёт;

Самозарядная винтовка;

Тяжёлый автомат;

Снайперская винтовка со скользящим затвором;

Ракетница;

Присоска.

Брошенные башни. В центре карты - в центре веселья.

Как и в «Королевской битве» или «Нулевой высоте», в «Перезарядке» можно получать короны победителя. При возрождении у вас будет обычный автомат и (только в варианте со строительством) 100 единиц древесины. При устранении игроки роняют малые защитные зелья, средние боеприпасы, лёгкие боеприпасы, охотничьи патроны и (только в варианте со строительством) 50 единиц каждого стройматериала. Естественно, кроме всего того, что было у них в инвентаре. Воспользуйтесь случаем пополнить свои припасы!

НАГРАДЫ «ПЕРЕЗАРЯДКИ»

В режиме Fortnite «Перезарядка» доступны вводные задания, каждое из которых приносит по 20 000 единиц опыта. За выполнение трёх заданий вы получите воздушный след «Ретро-перестрелка», за выполнение шести - обёртку «Летний бассейн», а за выполнение девяти - украшение на спину «Банановая ванна»! Никто не посмеет обвинить вас в недостаточной расслабленности.



А за королевскую победу вы заработаете дельтаплан «Сезонтик»! Этот зонтик будет моден в любом сезоне!