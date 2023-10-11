События первой Alan Wake можно будет пережить в Fortnite

Недавно стало известно, что следующее обновление в Fortnite принесет игрокам очередной кроссовер. В популярную королевскую битву собираются добавить главного героя Alan Wake вместе с Джеком Скеллингтоном и Майклом Майерсом. Как оказалось, коллаборация Fortnite с франшизой Alan Wake не будет ограничиваться стандартным скином. Игроки смогут самостоятельно пережить ключевые моменты из истории первой части, чтобы подготовиться к релизу Alan Wake 2.
События первой Alan Wake будут воссозданы в виде отдельной карты, на которую смогут попасть игроки. Об этом стало известно из электронного письма от Epic Games, которое получили некоторые игроки. Согласно заявлению компании, в Fortnite появится Alan Wake: Flashback — отдельный остров, где будут воссозданы ключевые сюжетные события игры вместе с её персонажами. Код для доступа к острову уже есть: 3426-5561-3374, однако попасть пока туда невозможно. Датамайнерам удалось получить первые изображения Alan Wake: Flashback, которые вы можете увидеть ниже.
Как сообщается, остров с событиями первой Alan Wake появится в Fortnite 17 октября. Также в этот день состоится выход нового обновления для игры, посвященного Хэллоуину.
Это немного странно... Зачем.