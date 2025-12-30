"Согласен": экс-руководитель Epic Games назвал Fortnite лучшей F2P-игрой всех времён

Fortnite уже восемь лет остаётся одним из главных феноменов игровой индустрии, и в конце 2025 года её позиции по-прежнему выглядят непоколебимыми. Игра Epic Games ежедневно собирает миллионы активных пользователей и давно вышла за рамки привычной королевской битвы. Недавно проект получил ещё одно громкое признание — от человека, который стоял у истоков его успеха.

Бывший топ-менеджер Epic Games Дональд Мустард публично поддержал мнение Insider Gaming, назвавших Fortnite лучшей бесплатной игрой в истории. В ответ на итоговый пост издания Мустард, покинувший компанию в 2023 году, кратко, но показательно отреагировал: «Согласен».

За годы своего существования Fortnite превратилась в универсальную платформу. Помимо классического режима, в игре появились новые форматы вроде Reload и Blitz, мощные инструменты для пользовательского контента, а также масштабные внутриигровые события. Концерты, коллаборации и кроссоверы сделали Fortnite частью поп-культуры, а не просто онлайн-шутером.

Именно Мустард, занимавший пост главного креативного директора более пяти лет, во многом задал это направление. Он курировал повествование, поддерживал амбициозные эксперименты и инициировал знаковое партнёрство с Marvel, ставшее поворотным моментом в истории игры.

Сегодня Fortnite продолжает развиваться, регулярно обновляясь и расширяя границы жанра. И, судя по словам одного из её архитекторов, выбранный курс по-прежнему считается эталонным для всей индустрии.