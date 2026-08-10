Sonic официально намекнул на коллаборацию с Fortnite - фанатов ждёт сезон игровых легенд

Похоже, появление Sonic the Hedgehog в Fortnite уже практически подтверждено. Официальный аккаунт Sonic в соцсетях опубликовал ролик с новой локацией Fortnite, стилизованной под знаменитую Green Hill Zone.

В видео сначала появляется персонаж, пробегающий через знакомые петли и препятствия, после чего в кадре стремительно проносится сам Соник, собирая кольцо. В финале показывается название нового сезона Fortnite Chapter 7 Season 4: Override.

Ранее утечки уже сообщали, что главным событием следующего сезона станет появление известных игровых персонажей. Помимо Соника, в Fortnite якобы должны заглянуть Mega Man и Pac-Man. Также ходят слухи о возможных элементах из Tetris, Kingdom Hearts и Persona.

Ожидается, что новый сезон стартует в середине августа и станет последним полноценным сезоном текущей главы. После него игроков, предположительно, ждёт короткий мини-сезон и масштабное внутриигровое событие, которое завершит главу.

Для Sonic это особенно подходящий момент: в этом году серия отмечает 35-летие. Судя по всему, Sega собирается отметить юбилей не только собственными проектами, но и громкими кроссоверами.