Создатель Гриффинов объяснил, почему Питер Гриффин такой худой в Fortnite

Больше двух лет игроки ждали появление Питера Гриффина в Fortnite. Кадры с ним впервые оказались в файлах игры очень давно, но это не помешало фанатам яро ждать и надеяться на появление столь комичного героя. А с выходом 1 сезона 5 главы их ожидание подошло к концу. Однако игроки заметили, что внутриигровая версия Питера немного отличается от той, что показывали по телевизору.
Вместе с трейлером сезона также был выпущен небольшой ролик, где Мяускул дает Питеру Гриффину прыскучий нектар, от которого последний приходит в неплохую физическую форму и отправляется на остров фортнайта. Мускулистый Питер Гриффин вызвал замешательство у фанатов сериала.
Сет Макфарлейн, человек, создавший Гриффинов и озвучивший главного героя, в недавнем интервью рассказал IGN о сотрудничестве с фортнайт:
Это было здорово. Мне нужно было, чтобы кто-нибудь объяснил мне, что такое, черт возьми, фортнайт. И тогда я сказал: «Ну, это звучит круто». Да почему бы и нет, давайте сделаем это! – ответил он. А когда спросили о внешнем виде Питера в фортнайте, Сет Макфарлейн ответил: Мне сказали, что у них не хватит бюджета на создание его настоящего тела, поэтому им пришлось приделать его голову к… ».
Кто знает, каких еще комичных героев мы увидим в фортайте в ближайшее время.
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Народ требовал, он объяснил. Нынче народ волнуют вот такие вещи)