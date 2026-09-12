Спустя 14 лет нашли ранние кадры Fortnite - игра тогда выглядела совсем иначе

В сети неожиданно появились одни из самых ранних кадров геймплея Fortnite — пятиминутная запись с закрытого показа на Comic-Con 2012 года. Видео недавно опубликовал на YouTube пользователь Reddit /u/kleuscher, обнаруживший его на старой USB-флешке.

По словам автора публикации, ещё в 2012 году он получил запись с российского форума и загрузил её на YouTube, однако вскоре получил страйк от Epic Games.

На видео можно увидеть раннюю версию Fortnite Save the World и идеи, которые впоследствии стали важной частью Fortnite Battle Royale. В частности, уже тогда в игре присутствовали сбор ресурсов и строительство стен. При этом заметно отличаются дизайн персонажей, окружение и общий визуальный стиль проекта.

Fortnite изначально задумывалась как кооперативная игра на выживание, которую Epic описывала как смесь Minecraft и Left 4 Dead. Позже компания решила сосредоточиться на Battle Royale, а Save the World получила статус условно-бесплатной игры лишь спустя годы.

Появление старой записи может подтолкнуть других игроков к поиску архивных материалов — возможно, в сети ещё сохранились другие ранние кадры Fortnite.