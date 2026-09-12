Спустя 14 лет нашли ранние кадры Fortnite - игра тогда выглядела совсем иначе

В сети неожиданно появились одни из самых ранних кадров геймплея Fortnite — пятиминутная запись с закрытого показа на Comic-Con 2012 года. Видео недавно опубликовал на YouTube пользователь Reddit /u/kleuscher, обнаруживший его на старой USB-флешке.
По словам автора публикации, ещё в 2012 году он получил запись с российского форума и загрузил её на YouTube, однако вскоре получил страйк от Epic Games.
На видео можно увидеть раннюю версию Fortnite Save the World и идеи, которые впоследствии стали важной частью Fortnite Battle Royale. В частности, уже тогда в игре присутствовали сбор ресурсов и строительство стен. При этом заметно отличаются дизайн персонажей, окружение и общий визуальный стиль проекта.
Fortnite изначально задумывалась как кооперативная игра на выживание, которую Epic описывала как смесь Minecraft и Left 4 Dead. Позже компания решила сосредоточиться на Battle Royale, а Save the World получила статус условно-бесплатной игры лишь спустя годы.
Появление старой записи может подтолкнуть других игроков к поиску архивных материалов — возможно, в сети ещё сохранились другие ранние кадры Fortnite.
Неужели на сток прошло много времени что многие забыли что фортнайт на релизе был выживачом со строительством.
Так она такая и вышла изначально, тоже мне новость. Лишь недавно платная версия выживача стала бесплатной и обновилась. А так все эти годы она была доступна помимо батлрояля.
Знал бы ты Карась, сколько лет этим старым фрагментам...