Срочно уберите детей от Fortnite: в Японии раскрыли 89 случаев педофилии, связанных с популярной королевской битвой

Несмотря на попытки разработчиков ввести строгую модерацию и внедрять новые средства борьбы с неприемлемым контентом, злоумышленники продолжают находить лазейки. К сожалению, для своих целей они часто используют самые безобидные на первый взгляд игры.
В Японии зафиксирован рост преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних через онлайн-игры. Согласно данным Национального агентства полиции, опубликованным 20 февраля японским новостным агентством FNN News, в 2023 году было выявлено 89 случаев преступлений против детей младше 17 лет, связанных с игровыми платформами.
В отчёте указывается, что в 37 из этих случаев злоумышленники использовали Knives Out — популярную королевскую битву от NetEase Games. Fortnite от Epic Games и мультиплеерный хоррор Identity V также фигурируют в расследовании: с этими играми связано по 13 эпизодов преступлений. В числе зафиксированных правонарушений — похищения и сексуальные домогательства.
Подобные инциденты фиксируются в Японии не впервые. В 2023 году сообщалось о двух случаях, когда преступники находили несовершеннолетних жертв через Fortnite и Splatoon. Один из них привёл к сексуальной эксплуатации, другой — к преследованию. Как отмечают эксперты, взрослые целенаправленно используют многопользовательские игры, в которых можно легко выйти на контакт с детьми, пользуясь отсутствием строгого контроля со стороны разработчиков.
Японская полиция впервые опубликовала данные такого рода, стремясь привлечь внимание к проблеме и повысить осведомлённость среди родителей и несовершеннолетних пользователей. Рост числа подобных преступлений вызывает серьёзную обеспокоенность правоохранительных органов и общества.
На фоне этих событий некоторые страны уже начали принимать меры для защиты детей в игровой среде. Например, в Турции недавно была введена блокировка платформы Roblox из-за сообщений о распространении неподобающего контента среди несовершеннолетних.
Что нам говорит заголовок:
Что мы читаем в статье:
Желтуха. Желтуха невер чейнджс. Бонусы сами себя не нафармят, да?
Нормальный разброс от 2 случаев к 89 xD
Ссылку на первоисточник вставлять конечно не будем, зачем это делать в принципе, ведь бонусы не пахнут......
пару строк изменить, всё , авторский контент)
То что модерации всё равно это уже ооооочень давно понятно, тут большая часть новостей даже бы не публиковалась если бы модеры свою работу делали.
Мм не думаю что сотрудникам PG платят бонусы.
Даже самому менять ничего не надо - просто закидываешь текст в чатгпт и даешь ему задание переписать, чтоб совпадений не было.
Меня модеры пару раз банили,я всё прочитал,вроде всё по инструкций делал,но всё равно нихххя не понятно и они ничего необъясняют,не там закорючку поставил,не там скобку и сиди думай бл" ть,пытаешься исправить тебя банят.Я уж говорил им сделайте хотябы образец на картинке вашего идеально бюрократического ид"отского поста или обучающее видео,где ни шаг влево,ни вправо,всё четко по инструкций будет расписанно.А у меня годный контент есть,которого на сайте нет и который бы помог очень многим.
Ну ладно и чо теперь из-за 2 детей блокировать игры или чаты в онлайн играх? Или надо лучше модерировать и пресекать это сразу?
Ага, конечно. Там наверное мониторить надо столько контента, сколько нет жителей на всю страну. Ну и ещё скорее всего платят ничтожно за такой нервотрёпный труд.
Почему никогда не винят родителей что они не следят за своими личинусами? или что банально не объяснили про незнакомцев
Через Fortnite пристали к двум детям? Убрать всех от Fortnite, запретить, ограничить, засудить, наказать!!!
Христианские священники сотни лет трахают детей? Не надо нагнетать, это слишком щепетильная тема. Давайте забудем.
К слову, у япошек вроде бы и без Fortnite довольно педофильных странностей культурных. Хотя я сужу исключительно по тому, что вижу по японскому контенту. Непонятно порой, где они прикалываются, а где творят дичь.
Эти их странности в основном остаются в пределах сети. Раньше были журналы, даже некоторая лёгкая видео эротика этого плана. Лет +-20ть назад эротику сильно ужесточили, журналы тоже, единственное из жёсткого остался хентай, который наоборот пророс из запрещённого в более распространённый. Но в основном только в манге, в хентай аниме его очень мало и оно 90% зацензурировано. Игрушки тоже есть, опять-же аниме, и не настолько реалистичные. Если судить по контенту, то в Китае любителей детей гораздо больше, просто не такой широко известный факт.
Сначала японцы в своих аниме пропагандируют несовершеннолетнего вида лолек и отношения с ними, а потом удивляются откуда у них педофилы берутся