Срочно уберите детей от Fortnite: в Японии раскрыли 89 случаев педофилии, связанных с популярной королевской битвой

Несмотря на попытки разработчиков ввести строгую модерацию и внедрять новые средства борьбы с неприемлемым контентом, злоумышленники продолжают находить лазейки. К сожалению, для своих целей они часто используют самые безобидные на первый взгляд игры.

В Японии зафиксирован рост преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних через онлайн-игры. Согласно данным Национального агентства полиции, опубликованным 20 февраля японским новостным агентством FNN News, в 2023 году было выявлено 89 случаев преступлений против детей младше 17 лет, связанных с игровыми платформами.

В отчёте указывается, что в 37 из этих случаев злоумышленники использовали Knives Out — популярную королевскую битву от NetEase Games. Fortnite от Epic Games и мультиплеерный хоррор Identity V также фигурируют в расследовании: с этими играми связано по 13 эпизодов преступлений. В числе зафиксированных правонарушений — похищения и сексуальные домогательства.

Подобные инциденты фиксируются в Японии не впервые. В 2023 году сообщалось о двух случаях, когда преступники находили несовершеннолетних жертв через Fortnite и Splatoon. Один из них привёл к сексуальной эксплуатации, другой — к преследованию. Как отмечают эксперты, взрослые целенаправленно используют многопользовательские игры, в которых можно легко выйти на контакт с детьми, пользуясь отсутствием строгого контроля со стороны разработчиков.

Японская полиция впервые опубликовала данные такого рода, стремясь привлечь внимание к проблеме и повысить осведомлённость среди родителей и несовершеннолетних пользователей. Рост числа подобных преступлений вызывает серьёзную обеспокоенность правоохранительных органов и общества.

На фоне этих событий некоторые страны уже начали принимать меры для защиты детей в игровой среде. Например, в Турции недавно была введена блокировка платформы Roblox из-за сообщений о распространении неподобающего контента среди несовершеннолетних.