Суд обязал геймера выплатить $175 521 за систематическое использование читов на турнирах в Fortnite

Epic Games одержала значимую победу в споре с нечестным игроком, который применял запрещённые приёмы в соревновательных турнирах Fortnite.

Суд вынес решение в пользу компании, поскольку ответчик проигнорировал иск и не явился на заседание. В итоге Себастьян Араухо должен выплатить $175 521 в качестве компенсации за нарушения авторских прав и судебные издержки.

За период в четыре месяца игрок участвовал в 839 турнирах и заработал более $6800, используя внешнее устройство, предоставлявшее прямой доступ к памяти игры — что позволяло обходить систему античита. Обнаружив обман, игрок не остановился: он создавал новые фейковые аккаунты и применял аппаратный спуфер для сокрытия своей личности, чтобы продолжать участие в соревнованиях. Это стало основанием для подачи иска Epic Games по Закону об авторском праве и DMCA.

Суд назначил компенсацию Epic в размере $168 550 — по $200 за каждое нарушение участия в турнирах, а также присудил дополнительно $6971 на покрытие юридических расходов. Хотя штраф превысил в 25 раз выигрыш читера, суд счёл такое наказание оправданным из-за умышленного характера мошенничества. Попытка взыскать с игрока ещё $100 000 в виде дополнительного штрафа была отклонена как слишком жёсткая.

Все взысканные средства Epic направит в фонд Child’s Play, который занимается поддержкой детей с помощью игр и игрушек. Помимо финансовых санкций, Араухо получил пожизненный бан в Fortnite. Это далеко не единственный подобный случай, так в феврале 2025 года игрок Repulse God также был заблокирован и обязан принести публичные извинения на ютубе за использование читов.

Epic Games демонстрирует жёсткую позицию в борьбе с мошенничеством, подчёркивая важность честной игры и активной защиты интеллектуальной собственности.