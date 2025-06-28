Суд обязал геймера выплатить $175 521 за систематическое использование читов на турнирах в Fortnite

Epic Games одержала значимую победу в споре с нечестным игроком, который применял запрещённые приёмы в соревновательных турнирах Fortnite.
Суд вынес решение в пользу компании, поскольку ответчик проигнорировал иск и не явился на заседание. В итоге Себастьян Араухо должен выплатить $175 521 в качестве компенсации за нарушения авторских прав и судебные издержки.
За период в четыре месяца игрок участвовал в 839 турнирах и заработал более $6800, используя внешнее устройство, предоставлявшее прямой доступ к памяти игры — что позволяло обходить систему античита. Обнаружив обман, игрок не остановился: он создавал новые фейковые аккаунты и применял аппаратный спуфер для сокрытия своей личности, чтобы продолжать участие в соревнованиях. Это стало основанием для подачи иска Epic Games по Закону об авторском праве и DMCA.
Суд назначил компенсацию Epic в размере $168 550 — по $200 за каждое нарушение участия в турнирах, а также присудил дополнительно $6971 на покрытие юридических расходов. Хотя штраф превысил в 25 раз выигрыш читера, суд счёл такое наказание оправданным из-за умышленного характера мошенничества. Попытка взыскать с игрока ещё $100 000 в виде дополнительного штрафа была отклонена как слишком жёсткая.
Все взысканные средства Epic направит в фонд Child’s Play, который занимается поддержкой детей с помощью игр и игрушек. Помимо финансовых санкций, Араухо получил пожизненный бан в Fortnite. Это далеко не единственный подобный случай, так в феврале 2025 года игрок Repulse God также был заблокирован и обязан принести публичные извинения на ютубе за использование читов.
Epic Games демонстрирует жёсткую позицию в борьбе с мошенничеством, подчёркивая важность честной игры и активной защиты интеллектуальной собственности.
Я бы еще им палец отрубал. Но пока и это сгодится...
Ну, уровень текста соответствует среднему IQ игроку в Фортнайт.
Тоже читеров ненавижу, но содрать 170 000, при потере в 7000 - это беззаконие. При этом сокращают людей тысячами без похожих выходных пособий и спонсируют войны сотнями миллиардов... Мда, этот мир все глубже погружается в безумие.
Дебилухо наиграл на $175 521 , аж улыбнуло как представил какой чел а""ший )))
В пересчёте на рубли он им должен 13 773 132,87
Пять месяцев назад был ролик про этого парнишку от нашего киберспортсмена.
Называется "Как Фортнайт РАЗРУШИЛ Жизнь ПОДРОСТКУ". Он там два года деньги на туриках зарабатывал пока ему аккаунты банили =)
*в ролике на 5:57 начинается именно про этот случай, до этого просто предыстория как началось читерство в Fortnite.
ты прочитал вообще?
Эх, этот начесный)
туда его.. // Дмитрий Иванов