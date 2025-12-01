Тарантино вернулся к "Убить Билла" в короткометражке "Месть Юки" для Fortnite

В Fortnite состоялась премьера короткометражного фильма "Месть Юки", в создании которого принимал участие Квентин Тарантино.
Эта десятиминутная лента берет за основу сюжетную линию, не вошедшую в окончательную версию фильма "Убить Билла". В центре сюжета – сестра убитой Гого Юбари, которая прибывает в Америку, чтобы отомстить Беатрикс Киддо. Зрителям показывают фрагменты из жизни обеих девушек, предшествующие их решающей встрече, которая выливается в напряженную и продолжительную перестрелку. Повторный показ "Мести Юки" запланирован в самой игре, но уже сейчас можно найти запись трансляции.
Стоит отметить, что в Fortnite стартовала седьмая глава, которая добавила в игру новые территории, боевой пропуск с персонажами из популярных фильмов и возможность управлять фургонами возрождения. Открытием главы стало грандиозное событие Zero Hour, привлекшее более 10 миллионов игроков.
Сам-то Тарантино в курсе, что он принимал участие в этом?
Что за тупая мода в 15 фпс анимации 😒
это называется нам лень рисовать, по этому мы возьмем 3д и срежем фепесы)))))
Да эта тупая стилистика вроде началась с мульта про негра-паука, он принес прибыль, разрабы решили раз хавают, значит так и будут халтурить.
Как обычно на UE5, топовой карте не хватило мощности.
Лошарой был, лошарой и остался. Этот ваш Тарантино сделал себе имя на трэшаке, и ничего достойного он не снял за всю свою жизнь.
Ага, получите в свою коллекцию персонажа который появился и тут же сдох, очень интересно наверное играть за неё....
Посмотрел короткометражку... я не знаю что сказать. Редкими кадрами узнается стиль Тарантино, но это очень чужеродный отрывок, даже вырезанная сцена с воспоминанием и то выглядит уместно, за счет пародии на фильмы 70-х чем эта сцена с сестрой Гого (А вообще хоть где-то упоминалось что у неё была сестра? Я вот не припомню)
На удивление годно. Очень годно.