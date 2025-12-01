Тарантино вернулся к "Убить Билла" в короткометражке "Месть Юки" для Fortnite

В Fortnite состоялась премьера короткометражного фильма "Месть Юки", в создании которого принимал участие Квентин Тарантино.

Эта десятиминутная лента берет за основу сюжетную линию, не вошедшую в окончательную версию фильма "Убить Билла". В центре сюжета – сестра убитой Гого Юбари, которая прибывает в Америку, чтобы отомстить Беатрикс Киддо. Зрителям показывают фрагменты из жизни обеих девушек, предшествующие их решающей встрече, которая выливается в напряженную и продолжительную перестрелку. Повторный показ "Мести Юки" запланирован в самой игре, но уже сейчас можно найти запись трансляции.

Стоит отметить, что в Fortnite стартовала седьмая глава, которая добавила в игру новые территории, боевой пропуск с персонажами из популярных фильмов и возможность управлять фургонами возрождения. Открытием главы стало грандиозное событие Zero Hour, привлекшее более 10 миллионов игроков.