Тарантино возвращает потерянную главу из раннего сценария "Убить Билла": Месть Юки свершится в Fortnite

Сюжетная арка «Месть Юки», вырезанная из раннего сценария первой части «Убить Билла», получила вторую жизнь — и весьма неожиданным способом. Квентин Тарантино совместно с Epic Games полностью воссоздал утерянный эпизод на движке Unreal Engine, используя стилистику и модели персонажей Fortnite. Самое главное — Ума Турман вновь вернулась к роли Беатрикс Киддо, озвучив и сыграв свою героиню в цифровом формате.

Премьерный показ «Мести Юки» состоится 30 ноября в 22:00 по московскому времени. Игроки смогут попасть на сеанс заранее — виртуальный кинотеатр откроют за полчаса до начала, в специальном разделе меню «Поиск» на стартовом экране Fortnite.

Помимо внутриигровой премьеры, короткометражку покажут в избранных кинотеатрах США, Канады и Великобритании. Эти показы станут частью ограниченного проката четырёхчасовой версии «Убить Билла: Кровавое дело целиком», объединяющей обе части культовой дилогии.

Для поклонников Fortnite приготовлены бонусы. Зрители американских кинопоказов получат код на эксклюзивную экипировку Гого Юбари. А с 27 ноября по 1 декабря все игроки смогут бесплатно получить облик Юки, приуроченный к выходу проекта. Кроме того, в королевской битве появятся дополнительные скины, вдохновлённые фильмами Тарантино.

«Месть Юки» стала редким случаем, когда утерянная глава классики возвращается к жизни — но в новой, интерактивной форме, объединяющей кино и игры.