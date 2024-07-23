Tesla Cybertruck появится в Fortnite с сегодняшним обновлением

Epic Games расширяет автопарк Fortnite за счёт футуристичного электромобиля Tesla Cybertruck. Новый транспорт станет доступен игрокам уже сегодня с выходом патча 30.30.

Информация о появлении Cybertruck в популярном баттл-рояле была представлена в специальном анонсирующем ролике от Epic Games. Но пока неизвестно, сколько будет стоить новый облик в игровом магазине.

Напомним, что Tesla запустила продажи Cybertruck в декабре 2023 года. Реальная стоимость базовой версии электропикапа составляет 61 тысячу долларов. Автомобиль отличается необычным дизайном в стиле киберпанк, кузовом из сверхпрочной нержавеющей стали и бронированными стёклами.