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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 875 оценок

Tesla Cybertruck появится в Fortnite с сегодняшним обновлением

Lunersun
Новости

Epic Games расширяет автопарк Fortnite за счёт футуристичного электромобиля Tesla Cybertruck. Новый транспорт станет доступен игрокам уже сегодня с выходом патча 30.30.

Информация о появлении Cybertruck в популярном баттл-рояле была представлена в специальном анонсирующем ролике от Epic Games. Но пока неизвестно, сколько будет стоить новый облик в игровом магазине.

Напомним, что Tesla запустила продажи Cybertruck в декабре 2023 года. Реальная стоимость базовой версии электропикапа составляет 61 тысячу долларов. Автомобиль отличается необычным дизайном в стиле киберпанк, кузовом из сверхпрочной нержавеющей стали и бронированными стёклами.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Ahnx

Этот автомобиль может претендовать на звание самой уродливой машины всех времён. Кто покупает его, и зачем - для меня загадка.

0
Deveron

Зачем эта картонная помятая коробка

0