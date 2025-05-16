Тим Суини напомнил Тиму Куку о Fortnite на фоне появления клонов игры в App Store

Генеральный директор Epic Games, Тим Суини, выразил обеспокоенность по поводу затянувшегося процесса одобрения Fortnite для американского App Store со стороны Apple. В своих публичных заявлениях Суини указал на присутствие в магазине приложений игр, имитирующих Fortnite, в то время как оригинальная игра все еще ожидает разрешения.
Epic Games подала заявку на возвращение Fortnite в App Store 9 мая, а позже предоставила обновленную версию для еженедельного контентного обновления. По словам Суини, Apple пока не приняла и не отклонила заявку, что ставит под угрозу запланированное на пятницу обновление Fortnite на всех платформах. Обычно, согласно данным Apple, 90% заявок рассматриваются менее чем за 24 часа.
Суини также обратился напрямую к генеральному директору Apple Тиму Куку с вопросом о доступе пользователей к Fortnite. Ранее, после судебного решения от 30 апреля, запретившего Apple взимать комиссию за покупки, совершенные вне App Store, Суини анонсировал возвращение Fortnite в американский App Store "на следующей неделе".
Не на..ёшь не проживёшь.
"Тим Кук 2025"
а эпплу то чё? сам же хотел "свободы" на платформе, так получай
кстати фортнайт твой сам клон пубга
В каком месте клон? Твоя одна клетка вообще не умеет думать?)
А че нет?) Эпики у пубка код своровали чтобы быстрее запилить. Вот если бы издателем пубга была нинка, то фортнайт вместе с эпиками и их кривым двиглом уже был бы закрыт
Да выйдите уже в поле и помертесь у кого длинее 2 клоуна индустрии один и тотже смартфон продаëт меняя цифру второй всë никак не может свой ларëк сделать с 5м акрилом на пару не знает куда эту цветную помойку засунуть
Вот вам и хвалёные элитарные отборы в магазине Apple и оригинальное качество программ и приложений.
У них этих Тимов развелось как собак нерезаных..
Тим спасибо тебе за дочь, мы дрочим на нее всем пегачем
Кука накуканили толпой