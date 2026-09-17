Тим Суини назвал ограничения ЕС для детей "ужасными" - глава Epic Games защищает Fortnite как инструмент творчества

Глава и основатель Epic Games Тим Суини раскритиковал инициативу Европейского союза, предусматривающую введение возрастных ограничений для самостоятельного доступа детей к онлайн-играм, социальным сетям, видеосервисам и ИИ-чат-ботам.

14 сентября Reuters сообщил, что ознакомился с документом Еврокомиссии, в котором описывались возможные правила для цифровых сервисов. Согласно предложению, подростки с 15 лет смогут самостоятельно создавать аккаунты, пользователи 13–14 лет — только с разрешения родителей и с ограниченным функционалом, а дети от 3 до 12 лет получат доступ лишь к сервисам под контролем родителей. Для детей младше трёх лет использование подобных платформ предлагается полностью запретить.

Позднее, 17 сентября, Еврокомиссия официально представила инициативу EU KIDS Act. В её рамках предлагается установить общеевропейский минимальный возраст для самостоятельного создания аккаунтов на уровне 15 лет, а цифровые платформы должны будут подтверждать безопасность своих сервисов для несовершеннолетних.

Тим Суини уже выступил против подобных ограничений, назвав их «ужасными для следующего поколения человечества». По мнению главы Epic Games, современные цифровые продукты частично заменили детям традиционные занятия, позволявшие проявлять творческие способности.

В качестве примера Суини привёл Fortnite и Roblox. Первая располагает режимом Creative, а Roblox предлагает пользователям инструменты разработки Roblox Studio. По мнению Суини, благодаря таким возможностям практически любой человек может попробовать себя в роли цифрового создателя.

При этом позиция главы Epic Games закономерно вызывает вопросы о коммерческой стороне его аргументов: возрастные ограничения потенциально способны сократить аудиторию Fortnite среди детей и подростков. Окончательные правила ЕС пока не утверждены и могут измениться в процессе согласования с государствами-членами и Европарламентом.

Инициатива Еврокомиссии является частью более широких попыток разных стран усилить защиту детей в интернете. При этом предлагаемые ограничения затрагивают не только видеоигры, но и социальные сети, видеоплатформы и другие цифровые сервисы.