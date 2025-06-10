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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 994 оценки

Тим Суини предполагает, что модель Fortnite может помочь спасти приходящие в упадок однопользовательские игры

KoRnEr KoRnEr

За последние несколько лет гейминг в значительной степени стал ориентирован на живые сервисы, и такие игры, как Fortnite, Call of Duty и другие, доминируют среди конкурентов. Epic Games, студия, стоящая за Fortnite, поддерживала актуальность этой игры с момента ее первоначального бума в 2017 году с помощью различных коллабораций и обновлений.

Эта популярность даже привела к тому, что некоторые стали рассматривать Fortnite как угрозу другим играм, включая те, которые относятся к однопользовательским жанрам. Однако Тим Суини считает, что успех Fortnite заключается в видении Метавселенной Epic Games, и однопользовательские игры должны присоединиться к этому видению для аналогичного успеха.

Хотя однопользовательские игры продолжают пользоваться большим спросом, мнение отрасли о том, что эти игры уже не так популярны, остается популярной темой для обсуждения среди руководителей и фанатов.

Выступая на GDC, Тим Суини заявил, что видение Метавселенной от Epic Games может помочь бороться с падением продаж однопользовательских игр.

Он предположил, что рост популярности многопользовательских игр, таких как Fortnite и Roblox, заставил геймеров отдавать предпочтение социальным играм, а не играм, в которых основной упор делается на повествование и одиночный опыт.

По словам Тима Суини, наличие отдельных игр, связанных с социальной экосистемой, было бы полезно для однопользовательских игр и небольших многопользовательских релизов несколькими способами. Он считает, что единая онлайн-идентичность для геймеров побудит их экспериментировать и чаще переходить от одного опыта к другому.

Нет другого решения, кроме как сделать каждую отдельную игру более социально связанной.

Конечно, можно утверждать, что однопользовательские игры сейчас в лучшем состоянии, чем когда-либо, поскольку такие игры, как Elden Ring, Baldur's Gate 3 и другие, продаются миллионными тиражами. Вот почему заявление генерального директора Epic Games так интересно, учитывая, что он сам поддерживал такие критические однопользовательские хиты, как Alan Wake 2.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
WerGC

сам он в упадке

7
Real Slim Shady

Спасибо за дочь, Тим

6
Властелин Сосцов

мы всем падиком благодарны

5
Властелин Сосцов

ну хоть одну вещь Тим сделал отлично в этой жизни, это дочь

5
JustA_NiceGuy

Она не его дочь.

2
Pastoral JustA_NiceGuy

Или его мама?

1
kotasha

Сони уже поперхнулась многопользовательскими играми, что теперь почти весь жизненный цикл консоли уйдет в никуда так как новых игр не будет от сони.

3
JustA_NiceGuy

Гениальный человек. Без сарказма. Не то что ваш Кодзима))

2
5uperNova

Потому что разрабы поняли, что Epic как платформа для пиара игры - щит. А Свини больше хочется успешных одиночек иметь в Эпике, но не хочет сам заниматся их разработкой)))

2
Pastoral

Это же надо было такое придумать что приходят в упадок однопользовательские игры.

А в Baldur's Gate 3 все поиграли ,и сразу забыли.

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2
kedmaker
бороться с падением продаж однопользовательских игр

Ну, кто бы сомневался, что речь опять пойдёт о количестве продажах, а не о качестве продукта))

2
GoliafJx

Так это уже есть. Steam делает каждую игру социально связанной, а Тим наоборот мешает этому.

1
UnsophisticatedEleazar

Пошёл ты в ж0пу, Сидни Суини. Донатных помоек на рынке и так столько, что аж блевать тянет.

1
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