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Fortnite 25.07.2017
6.3 716 оценок

Трейлер четвёртого сезона четвёртой главы в Fortnite

Solstice
Новости

В боевом пропуске нового сезона появится популярный тиктокер Хаби Лейм и Асока Тано.

В четвёртом сезоне четвёртой главы Fortnite на острове «Королевской битвы» поселился вампир Кадо Торн и, присвоив богатства и сокровища острова, приобрёл Королевский курорт, Роскошный риф и поместье «Полумесяц». Отберите награбленное имущество у Торна и верните то, что по праву принадлежит всем на острове. А главное, нарушьте его коварные планы ведь на кону судьба всего острова.

Вампир Кадо Торн сделал остров своим домом в 4 главе 4 сезона, истощая богатство и сокровища острова для финансирования роскошных объектов недвижимости: Sanguine Suites, Relentless Retreat и Eclipsed Estate (названия локаций). Ограбьте собственность Торна, чтобы вернуть себе то, что принадлежит Острову, и, что более важно, чтобы сорвать окончательный план Торна. На карту поставлена судьба острова, и воровство — последнее средство. Так ты в деле?

Новый сезон фортнайт начинается уже 25 августа.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
korzunov

уже по трейлеру понятно что этот сезон гораздо лучше прошлых сезонов этой главы

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