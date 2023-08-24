Трейлер четвёртого сезона четвёртой главы в Fortnite

В боевом пропуске нового сезона появится популярный тиктокер Хаби Лейм и Асока Тано.
В четвёртом сезоне четвёртой главы Fortnite на острове «Королевской битвы» поселился вампир Кадо Торн и, присвоив богатства и сокровища острова, приобрёл Королевский курорт, Роскошный риф и поместье «Полумесяц». Отберите награбленное имущество у Торна и верните то, что по праву принадлежит всем на острове. А главное, нарушьте его коварные планы ведь на кону судьба всего острова.
Вампир Кадо Торн сделал остров своим домом в 4 главе 4 сезона, истощая богатство и сокровища острова для финансирования роскошных объектов недвижимости: Sanguine Suites, Relentless Retreat и Eclipsed Estate (названия локаций). Ограбьте собственность Торна, чтобы вернуть себе то, что принадлежит Острову, и, что более важно, чтобы сорвать окончательный план Торна. На карту поставлена судьба острова, и воровство — последнее средство. Так ты в деле?
Новый сезон фортнайт начинается уже 25 августа.
уже по трейлеру понятно что этот сезон гораздо лучше прошлых сезонов этой главы