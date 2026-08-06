Трейлер и подробности коллаборации Fortnite x BLEACH

Компания Epic Games официально подтвердила выпуск второй волны коллаборации Fortnite с популярной аниме-франшизой «Bleach: Thousand-Year Blood War». Новый контент появится во внутриигровом магазине в ночь на 7 августа в 4:00 по МСК и будет доступен для покупки в течение ограниченного времени.

Партнерство продолжает формат первого этапа, который состоялся в декабре 2025 года. Главными героями второй волны станут Йоруичи Сихоин и Киске Урахара.

Наряду с экипировкой персонажей в игре ожидается появление соответствующих косметических предметов:

Набор Yoruichi: скин персонажа, украшение на спину в виде плаща, кинжал Shunryu Kokubyo Senki Arms, тематическая обложка и эмоция.

Набор Kisuke Urahara: скин персонажа, украшение на спину Soul Candy, кайло Benihime и обложка.

Помимо новых наборов, в игре возможно временное возвращение четырёх скинов первой волны — Ичиго Куросаки, Рукии Кучики, Урю Исиды и Орихиме Иноуэ.

В то же время в тематических сообществах, в частности на Reddit, мнения о качестве новых скинов разделились. Некоторые пользователи обратили внимание на неубедительную анимацию глаз персонажей и высказали мнение, что общее качество исполнения моделей уступает предыдущим аниме-кроссоверам.