Трейлер кроссовера Fortnite и мультфильма "Человек-паук: Паутина вселенных" ©

В честь скорого выхода фильма "Человек-паук: Паутина вселенных" в Fortnite появилась новая коллаборация с "Человеком-пауком". В новом событии снова появился предмет Web-Shooter, только на этот раз с совершенно новым колоритом Майлза Моралеса, а также новые скины.

На официальном сайте Fortnite компания Epic рассказала обо всех нововведениях, которые появились в последней коллаборации. Прежде всего, вы получите множество новых заданий на тему Человека-паука, для выполнения которых, по словам Epic, вам обязательно нужно использовать Spider-Verse Web-Shooters. Вы можете найти Web-Shooters, лежащие по всей карте, или обменять их у Гвен Стейси.