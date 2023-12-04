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Fortnite 25.07.2017
6.3 753 оценки

Underground - новый сезон в Fortnite

KoRnEr
Новости

Захватывающий сезон Underground в Fortnite обещает увлекательные нововведения и улучшения игрового процесса. Возможность захвата поезда и использования паркура для перемещения между локациями на новом острове добавляет интересные тактические возможности.

Битвы с пятью боссами, обещающими ценные награды за победу, вероятно, станут дополнительным стимулом для геймеров и создадут дополнительные приятные моменты в игре.

Этот сезон, предлагает новые увлекательные способы взаимодействия с окружением и противниками, что, безусловно, будет заманчиво для поклонников Fortnite.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
JustA_NiceGuy

Одна из лучших игр с прекрасной, долголетней поддержкой!

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KANSERVATOR

лайк за грифина

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