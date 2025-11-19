Unity и Epic Games объединились: игры на Unity станут частью огромной экосистемы Fortnite

Индустрия получила неожиданный, но крайне громкий анонс: Unity и Epic Games объявили о новом партнёрстве, которое позволит играм, созданным на Unity, интегрироваться в обширную экосистему Fortnite. Об этом сообщил глава Epic Games Тим Суини, внезапно появившийся на конференции Unite 2025.

Суть соглашения — открытие прямого пути для Unity-проектов в Fortnite, платформу с более чем 500 млн зарегистрированных аккаунтов по всему миру. Для разработчиков это означает беспрецедентный доступ к одной из самых масштабных игровых аудиторий современности.

Но сотрудничество не ограничивается только Fortnite. Коммерческая платформа Unity также получит поддержку технологий Unreal Engine. Это должно расширить инструментарий для создателей игр: улучшится управление каталогами, появятся новые возможности для интеграции платёжных систем и оптимизации контента.

Компании подчеркнули, что видят будущее индустрии в открытых и гибких экосистемах, где кроссплатформенность становится не бонусом, а стандартом. Более подробные детали партнёрства Unity и Epic Games обещают раскрыть в 2026 году — и многие разработчики уже ждут эти объявления с огромным интересом.