Unity и Epic Games объединились: игры на Unity станут частью огромной экосистемы Fortnite

Индустрия получила неожиданный, но крайне громкий анонс: Unity и Epic Games объявили о новом партнёрстве, которое позволит играм, созданным на Unity, интегрироваться в обширную экосистему Fortnite. Об этом сообщил глава Epic Games Тим Суини, внезапно появившийся на конференции Unite 2025.
Суть соглашения — открытие прямого пути для Unity-проектов в Fortnite, платформу с более чем 500 млн зарегистрированных аккаунтов по всему миру. Для разработчиков это означает беспрецедентный доступ к одной из самых масштабных игровых аудиторий современности.
Но сотрудничество не ограничивается только Fortnite. Коммерческая платформа Unity также получит поддержку технологий Unreal Engine. Это должно расширить инструментарий для создателей игр: улучшится управление каталогами, появятся новые возможности для интеграции платёжных систем и оптимизации контента.
Компании подчеркнули, что видят будущее индустрии в открытых и гибких экосистемах, где кроссплатформенность становится не бонусом, а стандартом. Более подробные детали партнёрства Unity и Epic Games обещают раскрыть в 2026 году — и многие разработчики уже ждут эти объявления с огромным интересом.
Вот это поворот. Впрочем логично попытка поглотить через свои проекты конкурента другого проекта.
Ну, что, теперь ждём "оптимизацию" с Уе.бан 5 и в Юнити?
Точнее то, что не стоит ожидать вообще
чё за бред? они же конкуренты, плюс анрил настолько всем надоел что я уже начал топить за юнити
ну быдет un un или un un так что разница не большая
Жадность Юнити объединят с халтурной оптимизацией Анрыла5.
В пору воскрешать Флэш.
Ждём Unity Engine 1?
Статеры на Юнити перейдут)))
Если подитожить