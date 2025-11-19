Unity и Epic Games объединились: игры на Unity станут частью огромной экосистемы Fortnite

ЧАТ ИГРЫ
Fortnite
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.4 1 036 оценок

butcher69 butcher69

Индустрия получила неожиданный, но крайне громкий анонс: Unity и Epic Games объявили о новом партнёрстве, которое позволит играм, созданным на Unity, интегрироваться в обширную экосистему Fortnite. Об этом сообщил глава Epic Games Тим Суини, внезапно появившийся на конференции Unite 2025.

Суть соглашения — открытие прямого пути для Unity-проектов в Fortnite, платформу с более чем 500 млн зарегистрированных аккаунтов по всему миру. Для разработчиков это означает беспрецедентный доступ к одной из самых масштабных игровых аудиторий современности.

Но сотрудничество не ограничивается только Fortnite. Коммерческая платформа Unity также получит поддержку технологий Unreal Engine. Это должно расширить инструментарий для создателей игр: улучшится управление каталогами, появятся новые возможности для интеграции платёжных систем и оптимизации контента.

Компании подчеркнули, что видят будущее индустрии в открытых и гибких экосистемах, где кроссплатформенность становится не бонусом, а стандартом. Более подробные детали партнёрства Unity и Epic Games обещают раскрыть в 2026 году — и многие разработчики уже ждут эти объявления с огромным интересом.

Egik81

Вот это поворот. Впрочем логично попытка поглотить через свои проекты конкурента другого проекта.

Рио Фокс

Ну, что, теперь ждём "оптимизацию" с Уе.бан 5 и в Юнити?

DynamicTristram

Точнее то, что не стоит ожидать вообще

Юрий Пенкин

чё за бред? они же конкуренты, плюс анрил настолько всем надоел что я уже начал топить за юнити

Alex40001

ну быдет un un или un un так что разница не большая

Pavlissimus

Жадность Юнити объединят с халтурной оптимизацией Анрыла5.

В пору воскрешать Флэш.

Иваныч из Тулы

Ждём Unity Engine 1?

Goodvini

Статеры на Юнити перейдут)))

5uperNova

Если подитожить