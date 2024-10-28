Упрощения системы пропусков в Fortnite

В Fortnite постоянно появляются новые форматы, такие как LEGO Fortnite, Rocket Racing, Fortnite Festival, а ещё тысячи авторских островов. Скоро мы изменим принцип повышения уровней пропусков Fortnite, чтобы игроки могли получать награды вне зависимости от того, в каком формате они предпочитают играть. К 1 декабря все пропуски в Fortnite будут повышать уровень одновременно, путём набора опыта из любой части игры.



Сейчас таким образом повышается уровень одного лишь боевого пропуска «Королевской битвы». Далее это нововведение затронет музыкальный пропуск. Уровень музыкального пропуска, известного ранее как фестивальный пропуск, можно будет повышать любыми действиями, приносящими очки опыта, в любом формате, с началом шестого сезона Fortnite Festival и нового сезона «Королевской битвы» Fortnite, а именно с 2 ноября. 1 декабря эти изменения коснутся пропуска LEGO «Страшно интересно».

По аналогии с боевым пропуском, у музыкальных пропусков и пропусков LEGO, выпущенных после 1 декабря, будет одна шкала с бесплатными и премиальными наградами.



Повышая уровень одного пропуска за счёт очков опыта, вы сможете забирать награды с доступных страниц всех ваших активных пропусков. Как и в случае с боевым пропуском, награды можно будет получать в удобном для вас порядке. Кроме того, вы сможете настроить автоматическое получение новых наград пропусков.



Так как скоро все пропуска перейдут на новую систему повышения уровня за счёт очков опыта, 2 ноября мы упраздним очки фестиваля, а 1 декабря - боевые звёзды и шипы. Как только эти ресурсы выйдут из обращения, вы будете получать награды боевого и музыкального пропусков, а также пропуска LEGO, просто зарабатывая очки опыта.



При этом для получения всех наград боевого, музыкального и/или LEGO-пропуска вам по-прежнему придётся приобрести интересующий вас пропуск (или пропуска) отдельно. Следите за новостями: скоро мы расскажем, как можно будет получить все премиальные пропуска разом!



Хотите награду, которая вам пока недоступна? Теперь вместо того, чтобы покупать уровни для получения определённых наград, вы сможете приобретать сами награды (в допустимых пределах) любого активного пропуска.

Скоро получать крутые награды в Fortnite станет ещё проще!