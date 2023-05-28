Утечка информации о 4-й главе 3-го сезона Fortnite показывает Оптимуса Прайма и новые особенности ©

Каждый новый сезон Fortnite - это большое событие, когда игроки заходят в игру, чтобы увидеть, как изменился остров и какие новые персонажи присоединились к ролевой битве. Хотя до выхода сезона эти секреты держатся в тайне, похоже, что в четвертой главе третьего сезона произошла крупная утечка скинов и потенциальных возможностей.

Датамайнеры в Twitter начали делиться информацией, которую они получили в последние дни, в том числе частичным скриншотом, на котором изображена пара различных скинов в стиле Fortnite, в первую очередь Оптимус Прайм. iFireMonkey поделился несколькими скриншотами.

Однако скины - это только одна часть утечки, поскольку персонажей можно увидеть в какой-то зелени, похожей на джунгли. Это изображение следует за предыдущими утечками о том, что в игре будет тема джунглей, а также за недавними землетрясениями, в результате которых образовались расщелины, из которых выходят корни деревьев. Хотя это трудно разглядеть, похоже, что на снимке также изображен персонаж верхом на динозавре, информация о котором появилась в середине прошлого года.

Четвертая глава третьего сезона Fortnite, как ожидается, начнется 9 июня, и в ближайшие полторы недели Epic и добытчики данных, скорее всего, разгласят больше информации.

Это всего лишь предположения, и Shiina утверждает, что человек, от которого они это услышали, был менее надежным, чем другие, так что воспринимайте это с долей недоверия, пока это не будет подтверждено Epic или более надежным скриншотом.