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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.6 956 оценок

Уже завтра в Fortnite появятся "кроксы"

Lunersun
Новости

Датамайнеры раскопали интересную находку после обновления Fortnite от 10 марта — в игре скоро появится знаменитая обувь Crocs. При этом игрокам не придётся долго ждать — кроксы должны добавить в магазин уже 12 марта в 3 часа ночи по московскому времени, когда произойдёт плановая смена товаров.

А если вам интересно, как это будет выглядеть, то датамайнер HYPEX уже выложил скрины — показал кроксы на Хацунэ Мику и Джинкс.

Кстати, в том же обновлении нашли намёк на появление ещё одного образа Лары Крофт. Какую версию знаменитой расхитительницы гробниц добавят на этот раз — пока загадка.

-29
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Fatcannabis

Колхоз

9
Пользователь ВКонтакте

Дачные шлепки 🤦что за мусор там добавляют // Артём Савельев

7
JustA_NiceGuy

Если тебе не по вкусу, не значит, что это мусор.

-16
Gridon

Почему сразу не болотники?

6
Кей Овальд

Это же просто ужасно...

2
211186

Ппц какой важное событие а???

2
Agent Qracle

"Какую версию знаменитой расхитительницы гробниц добавят на этот раз — пока загадка."

Знаем какую - из Легенды

1
Rusya_EP

Ну и уродство

0
Рикочико

Давно пора. Удобная, универсальная обувь.

-7
Light of Tfuth
Удобная, универсальная обувь.

В играх ?

2
Комментарий удален
Grentari

Но выглядит ужасно.

0
KeanuReeves AncientBoner

может обувь и не умрёт, но если наступить на камень в таких шлёпках хозяин точно откинется.

2
OPen man AncientBoner

это колхоз. в кедах по колхозу ходить

1