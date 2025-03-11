Уже завтра в Fortnite появятся "кроксы"

Датамайнеры раскопали интересную находку после обновления Fortnite от 10 марта — в игре скоро появится знаменитая обувь Crocs. При этом игрокам не придётся долго ждать — кроксы должны добавить в магазин уже 12 марта в 3 часа ночи по московскому времени, когда произойдёт плановая смена товаров.
А если вам интересно, как это будет выглядеть, то датамайнер HYPEX уже выложил скрины — показал кроксы на Хацунэ Мику и Джинкс.
Кстати, в том же обновлении нашли намёк на появление ещё одного образа Лары Крофт. Какую версию знаменитой расхитительницы гробниц добавят на этот раз — пока загадка.
Колхоз
Дачные шлепки 🤦что за мусор там добавляют // Артём Савельев
Если тебе не по вкусу, не значит, что это мусор.
Почему сразу не болотники?
Это же просто ужасно...
Ппц какой важное событие а???
"Какую версию знаменитой расхитительницы гробниц добавят на этот раз — пока загадка."
Знаем какую - из Легенды
Ну и уродство
Давно пора. Удобная, универсальная обувь.
В играх ?
Но выглядит ужасно.
может обувь и не умрёт, но если наступить на камень в таких шлёпках хозяин точно откинется.
это колхоз. в кедах по колхозу ходить