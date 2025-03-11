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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.6 956 оценок

Уже завтра в Fortnite появятся кроксы, а вместе с ними намечается и новый образ Лары Крофт

Lunersun
Новости

Датамайнеры раскопали интересную находку после обновления Fortnite от 10 марта — в игре скоро появится знаменитая обувь Crocs. При этом игрокам не придётся долго ждать — кроксы должны добавить в магазин уже 12 марта в 3 часа ночи по московскому времени, когда произойдёт плановая смена товаров.

А если вам интересно, как это будет выглядеть, то датамайнер HYPEX уже выложил скрины — показал кроксы на Хацунэ Мику и Джинкс.

Кстати, в том же обновлении нашли намёк на появление ещё одного образа Лары Крофт. Какую версию знаменитой расхитительницы гробниц добавят на этот раз — пока загадка.

-8
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Fatcannabis

Колхоз

3
Gridon

Почему сразу не болотники?

2
Пользователь ВКонтакте

Дачные шлепки 🤦что за мусор там добавляют // Артём Савельев

2
JustA_NiceGuy

Если тебе не по вкусу, не значит, что это мусор.

-2
Рикочико

Давно пора. Удобная, универсальная обувь.

-3
Light of Tfuth
Удобная, универсальная обувь.

В играх ?

-1
I should get banned

самая удобная, универсальная и не убиваемая - это onitsuka tiger mexico 66

просто доверься папочке и Брюсу Ли

0
Grentari

Но выглядит ужасно.

0
KeanuReeves I should get banned

может обувь и не умрёт, но если наступить на камень в таких шлёпках хозяин точно откинется.

1
OPen man I should get banned

это колхоз. в кедах по колхозу ходить

0