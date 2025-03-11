Уже завтра в Fortnite появятся кроксы, а вместе с ними намечается и новый образ Лары Крофт

Датамайнеры раскопали интересную находку после обновления Fortnite от 10 марта — в игре скоро появится знаменитая обувь Crocs. При этом игрокам не придётся долго ждать — кроксы должны добавить в магазин уже 12 марта в 3 часа ночи по московскому времени, когда произойдёт плановая смена товаров.
А если вам интересно, как это будет выглядеть, то датамайнер HYPEX уже выложил скрины — показал кроксы на Хацунэ Мику и Джинкс.
Кстати, в том же обновлении нашли намёк на появление ещё одного образа Лары Крофт. Какую версию знаменитой расхитительницы гробниц добавят на этот раз — пока загадка.
Колхоз
Почему сразу не болотники?
Дачные шлепки 🤦что за мусор там добавляют // Артём Савельев
Если тебе не по вкусу, не значит, что это мусор.
Давно пора. Удобная, универсальная обувь.
В играх ?
самая удобная, универсальная и не убиваемая - это onitsuka tiger mexico 66
просто доверься папочке и Брюсу Ли
Но выглядит ужасно.
может обувь и не умрёт, но если наступить на камень в таких шлёпках хозяин точно откинется.
это колхоз. в кедах по колхозу ходить