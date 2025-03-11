Уже завтра в Fortnite появятся кроксы, а вместе с ними намечается и новый образ Лары Крофт

Датамайнеры раскопали интересную находку после обновления Fortnite от 10 марта — в игре скоро появится знаменитая обувь Crocs. При этом игрокам не придётся долго ждать — кроксы должны добавить в магазин уже 12 марта в 3 часа ночи по московскому времени, когда произойдёт плановая смена товаров.

А если вам интересно, как это будет выглядеть, то датамайнер HYPEX уже выложил скрины — показал кроксы на Хацунэ Мику и Джинкс.

Кстати, в том же обновлении нашли намёк на появление ещё одного образа Лары Крофт. Какую версию знаменитой расхитительницы гробниц добавят на этот раз — пока загадка.