В 2024 году создатели контента заработали в Fortnite миллионы долларов

Компания Epic Games подвела итоги года по созданию пользовательского контента в Fortnite. Число творцов увеличилось почти втрое, а игроки посещали около 60 тысяч авторских островов в день. Более 70% посетителей возвращались в дополнительные приключения.

В 2024 году сумма выплат творцам достигла 352 миллионов долларов, семь авторов заработали более 10 миллионов долларов каждый, ещё полсотни творцов перешли миллионный рубеж. В прошлом году были расширены возможности разработчиков в Unreal Editor для Fortnite, а коллаборации позволили использовать интеллектуальную собственность LEGO, «Черепашек-ниндзя» и Fall Guys. Эта часть игры будет развиваться и в 2025 году. Глава Epic Тим Суини считает инвестициями затраты на развитие магазина и противостояние с техническими гигантами, которые частично покрываются благодаря успешной Fortnite.