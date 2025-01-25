В 2024 году создатели контента заработали в Fortnite миллионы долларов

Компания Epic Games подвела итоги года по созданию пользовательского контента в Fortnite. Число творцов увеличилось почти втрое, а игроки посещали около 60 тысяч авторских островов в день. Более 70% посетителей возвращались в дополнительные приключения.
В 2024 году сумма выплат творцам достигла 352 миллионов долларов, семь авторов заработали более 10 миллионов долларов каждый, ещё полсотни творцов перешли миллионный рубеж. В прошлом году были расширены возможности разработчиков в Unreal Editor для Fortnite, а коллаборации позволили использовать интеллектуальную собственность LEGO, «Черепашек-ниндзя» и Fall Guys. Эта часть игры будет развиваться и в 2025 году. Глава Epic Тим Суини считает инвестициями затраты на развитие магазина и противостояние с техническими гигантами, которые частично покрываются благодаря успешной Fortnite.
Когда только объявили эту программу, то многие хлопали в ладоши и фантазировали как они заработают кучу денег на создании увлекательных мини-игр. Однако, как в жизни и бывает, сливки собирают не соло разработчики, а небольшие команды, которые уже что-то знают и умеют, готовы вкладывать время и деньги в создание и развитие своего сообщества = имеют стабильный онлайн, а значит и выплаты.
*в прошлом году два аналитика разбирали выплаты за 2023 год и там оказалось, что 40% из 320 млн долларов выплат достались всего девяти разработчикам, а 100 самых популярных авторов забрали почти 71% всего денежного фонда. Примерно тоже самое и в этот раз. Самые активные группы взрослых людей отели громаднейший кусман от пирога, остальные делят крошки и смотрят с завистью.
**но нужно отметить, что такое не только в этом случае и игре, в во всех сферах жизни, только почему-то в этой программе авторов люди ожидали чего-то другого.
Там хоть платят более-менее. Есть куча игровых миров и модов, которые делают бесплатно или за скромные донаты.
ну черепашку даже я взял) ну еще и тачку колеса и пару десяток других скинов для меня и жены)))
пару десятков*