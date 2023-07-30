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Fortnite 25.07.2017
6.2 701 оценка

В честь дня рождения Шварцнегера в Fortnite появился Терминатор

Simple Jack
Новости

В “королевской битве” Fortnite началось событие посвященное кинофраншизе “Терминатор”. В игре появился скин Арнольда Шварценеггера в образе киборга, а также возможность приобрести дополнительную амуницию.

Весь набор стоит 2 300 игровых денег, а по отдельности образ Терминатора — 1 500, парашют — 500, а летательный аппарат HK-Aerial — 800.

Появление Терминатора в Fortnite приурочено ко дню рождения Арнольда Шварценеггера, которому сегодня исполнилось 76 лет.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Дворф

круто то что потом в другие моды кидают модельки

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