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Halo: Campaign Evolved стала самой популярной игрой на Xbox в первую неделю - представлен хвалебный трейлер
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CXMT планирует построить еще один завод по производству оперативной памяти в Пекине
Шуточная игра за $200 принесла продаж на $1,38 млн, но её 18-летний автор получил лишь около $2 тысяч
В Epic Games объяснили отсутствие механики смерти в Fortnite требованиями цензуры и регуляторов
Авторы Tomb Raider: Legacy of Atlantis опубликовали новые концепт-арты с демонстрацией ловушек и головоломок
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Конвейер запущен: у 4A Games уже есть планы на Metro 5
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От катарсиса в Dark Souls до гипноза в Tamashika: интервью с автором самого необычного шутера года
Осень переполнена релизами: издатели бегут от Grand Theft Auto 6, создавая новую проблему
Революция в симуляторе футбола: интервью с продюсером EA Sports о кардинальных изменениях геймплея в EA Sports FC 27
От Commodore 64 до Counter-Strike 2: интервью с Мин Ли о Valve, Rust и его новом шутере
Голос Зоны: студия Voice of Folk представила русскую озвучку третьего трейлера DLC "Цена Надежды" для S.T.A.L.K.E.R. 2
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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