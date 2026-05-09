В Epic Games заявили, что ИИ нужен не для замены разработчиков, а для ускорения работы

Epic Games продолжает активно изучать возможности искусственного интеллекта для разработки Fortnite и других проектов компании. При этом внутри студии признают, что многие сотрудники индустрии опасаются массовых сокращений из-за внедрения ИИ.

Старший менеджер по внешней разработке Fortnite Стефани Арнетт во время выступления на Gamescom Latam заявила, что задача новых инструментов — не заменить людей, а сократить время на рутинные процессы. По её словам, если какая-то задача раньше занимала десять часов, а теперь её можно выполнить заметно быстрее, то это и есть главный смысл использования подобных технологий.

Арнетт подтвердила, что Epic также тестирует ИИ-инструменты для работы с графикой и арт-контентом, однако подробности раскрывать не стала. При этом она отдельно подчеркнула, что все подобные технологии контролируются самой Epic Games, а не сторонними подрядчиками.

Тема использования ИИ в игровой индустрии в последние месяцы вызывает всё больше споров. Крупные компании всё активнее внедряют автоматизацию в производство игр, уверяя, что речь идёт исключительно об ускорении разработки. Однако многие разработчики и игроки опасаются, что повышение «эффективности» в итоге приведёт к новым увольнениям.

Похожие заявления недавно делали и другие издатели. Например, Sony рассказывала об использовании ИИ для анимаций, а EA сообщала, что значительная часть тестирования проектов уже автоматизирована с помощью подобных технологий.