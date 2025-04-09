В эту пятницу в Fortnite прибудут Финн, Джейк, Марселин и Принцесса Бубльгум

В эту пятницу Fortnite ждёт очередное пополнение — туда заглянут герои мультика «Время приключений». И пока официальный аккаунт Epic Games только намекает на появление Финна и Джейка, пронырливые датамайнеры, как водится, уже раскопали гораздо больше.

Судя по сливам, нас ждёт целая банда персонажей из Земли Ууу:

Финн притащит с собой кирку, обёртку, украшение на спину и даже машину;

притащит с собой кирку, обёртку, украшение на спину и даже машину; Джейк порадует рюкзаком, синхронной эмоцией, киркой, дельтапланом и, опять же, машиной;

порадует рюкзаком, синхронной эмоцией, киркой, дельтапланом и, опять же, машиной; Марселин появится с рюкзаком, киркой и клавитарой;

появится с рюкзаком, киркой и клавитарой; Принцесса Бубльгум тоже прихватит рюкзак, кирку и клавитару.

Мало того, в игру добавят кучу тематических эмоций и косметики, а ещё — варианты всего этого в стиле LEGO.

Также напоминаем, что в самой Fortnite сейчас вовсю идёт второй сезон шестой главы. Да и в Fortnite Festival дела кипят — там недавно стартовал восьмой сезон с Сабриной Карпентер в главной роли.