В файлах Fortnite нашли еще один намек на будущую коллаборацию с сериалом "Доктор Кто" ©

Пользователь iFireMonkey, который регулярно сообщает о контенте Fortnite до его анонса, предположил, что игра будет связана с популярным научно-фантастическим шоу BBC.

По его словам, двухнедельное событие будет приурочено к празднованию 60-летия сериала, которое начнется в конце этого года.

В магазине предметов будут представлены 2 скина, 2 кирки, 1 планер и 1 эмоция.

iFireMonkey также опубликовал фотографию, предположительно, очень ранней версии вкладки события во внутриигровом меню.

Меню содержит отсылки на ТАРДИС и U.N.I.T., оба из давно идущего научно-фантастического сериала.

За последние годы Fortnite сотрудничала с несколькими крупными брендами, включая "Звездные войны", Dragonball Z и другие.

Пока неясно, будет ли это мероприятие таким же глубоким, как некоторые другие брендовые мероприятия. Например, различные совместные мероприятия по "Звездным войнам" добавили в игру световые мечи в качестве специального оружия. Согласно отчету, похоже, что это событие будет больше сосредоточено на творческом режиме игры, хотя как это проявится, пока неясно.