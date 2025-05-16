В Fortnite добавили ИИ с голосом Дарта Вейдера - с ним можно поговорить

Epic Games выпустила обновление для Fortnite, которое добавило в королевскую битву Дарта Вейдера. Лорд ситхов доступен в шутере в качестве босса, а также ИИ-собеседника. Если взять его в команду, то с ним можно поговорить.

Разработчики отметили, что для работы ИИ используются решения Gemini 2.0 Flash от Google и Flash v2.5 от ElevenLabs. Говорит Вейдер голосом Джеймса Эрла Джонса, сгенерированным искусственным интеллектом.

По словам Epic Games, голос Эрла Джонсона решили использовать с разрешения его семьи — актер, который озвучивал персонажа, скончался в сентябре 2024 года.

Джеймс Эрл считал, что голос Дарта Вейдера неотделим от истории «Звездных войн» и всегда хотел, чтобы поклонники всех возрастов могли продолжать ощущать это.



Мы надеемся, что коллаборация с Fortnite позволит и давним фанатам Дарта Вейдера, и новым поколениям разделить радость от встречи с этим культовым персонажем.



Семья Джеймса Эрла Джонса

Чтобы пообщаться с Вейдером в Fortnite, его нужно найти в одной из локаций и победить. После этого он присоединится к команде и будет сопровождать игрока в матче.

Активировать ИИ можно через специальную кнопку, когда на экране появится иконка с Вейдером. По словам авторов, у темного лорда «на все есть мнение» — он говорит о Силе, Империи, дает советы и делится мыслями на повседневные темы.

Ранее Epic Games подтвердила, что не будет запрещать использование ИИ-инструментов для создания миниатюр к пользовательскому контенту в Fortnite.