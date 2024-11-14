В Fortnite добавят вид от первого лица

Официальный X-аккаунт Fortnite Creactors сообщил, что 11 декабря 2025 года в Fortnite начнется бета-тестирование вида от первого лица. Использовать новый ракурс камеры смогут только игроки «Творческого режима»: в «Королевской битве» и «Нулевой высоте» останется перспектива от третьего лица.



Новый ракурс будет ограничен во время тестирования. Например, стрельба из оружия с двух рук, плавание и полеты автоматически переключат вид на классический вид. Возможны и визуальные баги с исчезновением теней или рук — функцию еще не отполировали как следует.



Epic Games также объявила, что 6 декабря в «Королевскую битву» вернется оригинальная карта Fortnite. В сети уверены, что в этот день стартует шестая глава игры.