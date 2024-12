В Fortnite готовят эффектное появление Мэрайи Кэри: певица "оттает" из ледяного куба

Скриншот (предположительно) текущего состояния Мэрайи Кэри в Fortnite, любезно предоставленный Майки О’Лири

Разработчики Fortnite анонсировали необычное возвращение Мэрайи Кэри в игру — на этот раз певица появится из огромной глыбы льда. Это продолжение рождественской традиции, когда Кэри исполняет в игре свой знаменитый хит "All I Want for Christmas Is You". И хотя праздники уже начались, создатели Fortnite решили не отступать от этого весёлого обычая.

По информации известного инсайдера iFireMonkey, Мэрайя Кэри получит особый праздничный облик в рамках грядущего события Winterfest 2024. Компанию ей составят Снуп Догг и Шакил О'Нил — для них тоже подготовили специальные новогодние костюмы.

Ещё один информатор, Egyptian_Leaker, сообщает, что на карте уже появился внушительный ледяной куб. По его данным, лёд растает через три дня, после чего Мэрайя Кэри станет игровым персонажем и будет раздавать подарки участникам.

Что именно нас ждёт:

Три дня певица проведёт в ледяном кубе

После оттаивания игроков порадуют небольшим шоу с фейерверками

Затем Мэрайя станет NPC и начнёт дарить подарки

В рамках праздничного обновления также появятся новые облики и аксессуары: рюкзак в виде хот-дога, свежие эмоции и танцы. На карту вернётся и сержант Винтер. По слухам, в игре может появиться и персонаж из популярного мема Skibidi Toilet.

Winterfest 2024 продлится с 20 декабря по 7 января. Помимо праздничных обликов, игроков ждёт возвращение уютного домика Джонси.