В Fortnite массово банят игроков из-за новой системы голосового чата

Epic Games столкнулась с неожиданными последствиями после запуска временного режима Delulu в Fortnite, где появилась функция проксимити-чата (голосового общения по близости). Вместо веселого социального эксперимента нововведение быстро превратилось в источник токсичности и оскорблений.

По данным официального аккаунта Fortnite Status, только за минувшие выходные были забанены тысячи игроков, чьё поведение в голосовом чате нарушало правила.

Особенность Delulu заключается в динамических союзах: игроки могут объединяться прямо в матче, а затем предавать друг друга ради победы. Для этого и внедрили локальное голосовое общение. Однако на практике функция стала использоваться для оскорблений, в том числе расистских и сексистских.

Игроки в соцсетях отмечают контраст: ночью, когда в матчах больше взрослых, атмосфера дружелюбная, а днём, при большом числе детей, чат превращается в токсичное болото.

Большинство отзывов на Reddit и в соцсетях сходятся во мнении, что это худшее нововведение Fortnite. Многие недоумевают, зачем Epic пошла на риск, зная о молодой аудитории игры.