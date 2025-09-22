ЧАТ ИГРЫ
Fortnite 25.07.2017
В Fortnite массово банят игроков из-за новой системы голосового чата

IKarasik IKarasik

Epic Games столкнулась с неожиданными последствиями после запуска временного режима Delulu в Fortnite, где появилась функция проксимити-чата (голосового общения по близости). Вместо веселого социального эксперимента нововведение быстро превратилось в источник токсичности и оскорблений.

По данным официального аккаунта Fortnite Status, только за минувшие выходные были забанены тысячи игроков, чьё поведение в голосовом чате нарушало правила.

Особенность Delulu заключается в динамических союзах: игроки могут объединяться прямо в матче, а затем предавать друг друга ради победы. Для этого и внедрили локальное голосовое общение. Однако на практике функция стала использоваться для оскорблений, в том числе расистских и сексистских.

Игроки в соцсетях отмечают контраст: ночью, когда в матчах больше взрослых, атмосфера дружелюбная, а днём, при большом числе детей, чат превращается в токсичное болото.

Большинство отзывов на Reddit и в соцсетях сходятся во мнении, что это худшее нововведение Fortnite. Многие недоумевают, зачем Epic пошла на риск, зная о молодой аудитории игры.

Комментарии:  10
Haliburton

А что вы хотели, взрослые инфатильные скуфы и в жизни тише воды ниже травы 🤣

DezkQ

А чего они ожидали, что все будут сюсюкаться и обниматься ? ) В игре где выживает только один )

wianewa

В игре про убийства всё должно быть радужно.

gameplaynostalgia

Ну и хорошо. Меньше мелких челов будет в игре, зато хоть в школе учится нормально будут

Пользователь ВКонтакте

Это всё было очевидно ещё во времена CS1.5 // Jimmie Johnson

Пользователь ВКонтакте

Свобода заканчивается там, где начинают затыкать всем рот. // Александр Дельтазавр

Gords
функция стала использоваться для оскорблений, в том числе расистских и сексистских.
днём, при большом числе детей, чат превращается в токсичное болото.

А потом всякие Бриташки принимают законы (формально) для защиты детей от самих себя. Но в целом, природа излечивается, и все действия по промывке мозгов и насильного насаждения толерантности и прочей повестки встречают закономерное противодействие нового поколения.

DezkQ

Дети сами по себе злые и агрессивные, природа так устроена. Они нихрена не ангелочки, не просто так в армию в довольно раннем возрасте забирают, пока нет мозгов но зато есть чувство максимализма, неуязвимости и превосходство над всеми. А когда сверху еще и чувство безнаказанности...

Pastoral

Пусть больше банят школоты..

iMattz

Школьники. Школьники невер чендж.