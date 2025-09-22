В Fortnite массово банят игроков из-за новой системы голосового чата

Epic Games столкнулась с неожиданными последствиями после запуска временного режима Delulu в Fortnite, где появилась функция проксимити-чата (голосового общения по близости). Вместо веселого социального эксперимента нововведение быстро превратилось в источник токсичности и оскорблений.
По данным официального аккаунта Fortnite Status, только за минувшие выходные были забанены тысячи игроков, чьё поведение в голосовом чате нарушало правила.
Особенность Delulu заключается в динамических союзах: игроки могут объединяться прямо в матче, а затем предавать друг друга ради победы. Для этого и внедрили локальное голосовое общение. Однако на практике функция стала использоваться для оскорблений, в том числе расистских и сексистских.
Игроки в соцсетях отмечают контраст: ночью, когда в матчах больше взрослых, атмосфера дружелюбная, а днём, при большом числе детей, чат превращается в токсичное болото.
Большинство отзывов на Reddit и в соцсетях сходятся во мнении, что это худшее нововведение Fortnite. Многие недоумевают, зачем Epic пошла на риск, зная о молодой аудитории игры.
А что вы хотели, взрослые инфатильные скуфы и в жизни тише воды ниже травы 🤣
А чего они ожидали, что все будут сюсюкаться и обниматься ? ) В игре где выживает только один )
В игре про убийства всё должно быть радужно.
Ну и хорошо. Меньше мелких челов будет в игре, зато хоть в школе учится нормально будут
Это всё было очевидно ещё во времена CS1.5 // Jimmie Johnson
Свобода заканчивается там, где начинают затыкать всем рот. // Александр Дельтазавр
А потом всякие Бриташки принимают законы (формально) для защиты детей от самих себя. Но в целом, природа излечивается, и все действия по промывке мозгов и насильного насаждения толерантности и прочей повестки встречают закономерное противодействие нового поколения.
Дети сами по себе злые и агрессивные, природа так устроена. Они нихрена не ангелочки, не просто так в армию в довольно раннем возрасте забирают, пока нет мозгов но зато есть чувство максимализма, неуязвимости и превосходство над всеми. А когда сверху еще и чувство безнаказанности...
Пусть больше банят школоты..
Школьники. Школьники невер чендж.